В Омском районе по инициативе граждан могут отремонтировать дорогу и площадку у школы

Программа «Местные инициативы» действует в Омской области уже два года. В этом году за счет нее планируется поддержать 70 проектов на всей территории региона, на эти цели выделено 100 млн рублей из облбюджета, а также дополнительно привлечены федеральные средства. В 2024 году на инициативное бюджетирование планируют выделить уже 1 млрд рублей и благоустроить в пять раз больше общественных пространств во всех муниципалитетах области. Сбор предложений от жителей на конкурсный отбор будущего года стартует с 16 октября. Чтобы оставить заявку, необходимо обратиться в администрацию своего поселения.