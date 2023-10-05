В Омском районе по инициативе граждан могут отремонтировать дорогу и площадку у школы

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:11
Вчера, 4 октября, прошло заседание конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов на территории Омского района под председательством главы пригорода Геннадия Долматова. О результатах он сообщил на своей странице «ВКонтакте».
«По решению конкурсной комиссии одобрены для участия в региональном конкурсе два проекта: ремонт участка автомобильной дороги от Муромцевского тракта до села Петровка и обустройство территории, прилегающей к Речной средней школе, с созданием многофункциональной площадки», — рассказал руководитель муниципалитета.
Напомним, минувшим летом глава региона Виталий Хоценко поручил расширить типологию и увеличить объемы финансирования инициатив, на которые будут выделяться деньги. Теперь сумма, которую можно направить на полезный для местных жителей проект, выросла до 3 млн рублей.
В администрации района пояснили, что на ремонт участка дороги на Петровку требуется 3,2 млн рублей, а обустройство школьной территории в поселке Речном будет стоить свыше 4 млн рублей. Если инициативные проекты отберут на региональном уровне, то по 3 млн рублей на их реализацию направят из областного бюджета, остаток профинансируют за счет инициативных платежей граждан и юридических лиц.
Как сообщил Геннадий Долматов, помимо двух указанных проектов от администрации Омского района, в областном конкурсе также примут участие 25 проектов от поселений в составе муниципалитета. Победители регионального конкурса станут известны в декабре.
Напомним, в пригороде Омска в рамках инициативного бюджетирования уже реализован ряд проектов местных жителей. Среди них — детские игровые площадки в поселке Речном и в селе Надеждино, а также спортплощадка у многоквартирного дома в Морозовском поселении.
Программа «Местные инициативы» действует в Омской области уже два года. В этом году за счет нее планируется поддержать 70 проектов на всей территории региона, на эти цели выделено 100 млн рублей из облбюджета, а также дополнительно привлечены федеральные средства. В 2024 году на инициативное бюджетирование планируют выделить уже 1 млрд рублей и благоустроить в пять раз больше общественных пространств во всех муниципалитетах области. Сбор предложений от жителей на конкурсный отбор будущего года стартует с 16 октября. Чтобы оставить заявку, необходимо обратиться в администрацию своего поселения.