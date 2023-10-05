Дорожный эксперимент в городе с двумя мостами

Прошло почти 10 лет. Горожане стали забывать, как когда-то мост закрывали чуть ли не каждый год. Поэтому, когда в 2022 заговорили о том, что мост вновь требует внимания ремонтников, некоторые граждане, по старой памяти, приготовились к худшему. С 5 на 6 июля мост закрыли на ремонт. В тот же день один из жителей города решил перебраться на противоположную сторону реки вплавь. Были ли у него для этого объективные причины или же с гражданином злую шутку сыграла память о прошлых ремонтах, судить не нам. Факт в том, что обессилевшего пловца извлекли из воды спасатели, а мост был сдан в эксплуатацию уже 1 октября того же года.