Дорожная карта России

Шоу-проект "Дорожная карта" - это первое в интернет-СМИ транспортное шоу,
которое мы запускаем по всей стране. Наша команда исследует новые дороги и
мосты, построенные благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и
узнает как местные жители оценивают их появление.
Наши эксперты: автоблогер с 10-летним водительским стажем Артем Коротанов и
социолог Дарья Килина вместе с жителями попробуют испытать транспортные
объекты на прочность, городские маршруты – на проходимость, и проверить
уровень кортизола у автомобилистов, проводивших десятки минут в пробках.
Каждый из испытуемых транспортных объектов появился в последнее
десятилетие и должен был разгрузить городской трафик, но стало ли это
спасением для жителей? Проверим и откроем «Дорожную карту».
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