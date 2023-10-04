Омичи рассказали, что раздражает их в трудовом коллективе

60% опрошенных жителей Омской области рассказали, что хотя бы раз в жизни меняли работу из-за конфликтов в коллективе. Тем не менее, часть омичей готовы оставаться в токсичном коллективе до последнего. Опрос провели страховая компания «Ренессанс» и сервис по поиску вакансий «Зарплата.ру».