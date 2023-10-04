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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

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Омичи рассказали, что раздражает их в трудовом коллективе

4 октября 2023, 06:24
Фото: Midjourney
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Большинство жителей региона меняли работу из-за нездоровых отношений в коллективе.

60% опрошенных жителей Омской области рассказали, что хотя бы раз в жизни меняли работу из-за конфликтов в коллективе. Тем не менее, часть омичей готовы оставаться в токсичном коллективе до последнего. Опрос провели страховая компания «Ренессанс» и сервис по поиску вакансий «Зарплата.ру».

25% респондентов покидают место работы, когда к ним предъявляют неадекватные требования. Еще 20% увольняются из-за отказа в повышении зарплаты. Для 15% точкой невозврата становится осознание, что изменить внутренние процессы в компании невозможно. Также причинами увольнения служат переработки и избыток отчетности.

Проявлениями нездоровых отношений на работе омичи называют перекладывание задач на других сотрудников, обвинения за своевременный уход с работы, необоснованная критика профессиональной пригодности. 79% респондентов ответили, что из-за подобных проблем могут появится проблемы со здоровьем, что только подтолкнет к увольнению.

Ранее Город55 рассказывал, каковы шансы добиться успехов в найме, если разделять работников по половому признаку.

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#Общество#Здоровье#Работа#Омск#Омская область#Страхование#Зарплата#Увольнение#Конфликт#Евгений Игишев#Отчетность
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