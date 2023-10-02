«Чуть памперс не отобрали»: что происходит сейчас на российско-эстонской границе

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В сентябре текущего года заметно обострилась ситуация на границах России и ряда европейских государств. К счастью, речь идет только о таможенных проблемах, но и это может вылиться в серьезные неприятности для многих россиян. Европейская комиссия опубликовала комментарий к одному из давних законодательных актов, и внезапно выяснилось, что у людей, пересекающих границу со стороны России, могут конфисковывать машины, косметику, зубную пасту, одежду, а также ноутбуки и телефоны.
Проблема здесь в том, что речь идет о конфискации не только тех предметов, которые явно ввозятся в Европу ради продажи, но и личных вещей, причем без ограничений по стоимости. Из комментария Еврокомиссии следует, что теоретически пограничники Эстонии, Латвии или, например, Финляндии могут забрать у приехавшего к ним россиянина единственный дешевый телефон, дезодорант или тюбик зубной пасты — просто потому, что так теперь положено. Российские официальные лица в связи с этим заговорили о расизме, а простые граждане страны, планирующие зарубежные поездки, забеспокоились.
Разного рода тематические паблики в соцсетях (например, «Граница Нарва-Ивангород» в ВК) пестрят вопросами типа «А как сейчас с личными вещами? Были ли у кого-то реальные случаи конфискации?». Люди знающие или выдающие себя за таковых дают ответы в духе «Успокойтесь, сейчас каждая страна вырабатывает свои модели поведения».
Так вышло, что Город55 смог составить свое мнение об одной из таких моделей — эстонской. Ивангород — один из тех пограничных пунктов, которые расположены ближе всего к Санкт-Петербургу, а потому оптимальны для пересечения границы с Европой в условиях, когда прямых авиарейсов нет. Поэтому эстонская модель наиболее интересна для тех россиян, которые все еще пытаются проводить отпуск на Западе.
Пересечь границу здесь можно как транзитным транспортом, так и пешком. Во втором случае нужно доехать до Ивангорода на электричке, показать пограничникам на местном вокзале загранпаспорт с открытой визой, а потом пройти по мосту через реку Нарва с двумя КПП на двух берегах. Левый берег — это уже Эстония. Первый вариант предполагает автобус «Санкт-Петербург — Таллинн», и общения с пограничниками в этом случае, конечно, нисколько не меньше.
Главное, что отметил для себя корреспондент Города55, направившийся на рейсовом автобусе в эстонскую столицу, — всеобщее непонимание того, что и как будет на левом берегу. В новостях как возможные объекты конфискации чаще всего упоминаются ноутбуки и сотовые телефоны, но пассажиры автобуса, насколько можно было судить, не стали «на всякий случай» оставлять смартфоны на родине: это слишком нужная и привычная вещь. А потому надеялись на лучшее и пытались заранее узнать, все ли будет в порядке.
Узнавать в этой ситуации можно было только у одного человека — водителя автобуса. Но и он ничего толком не знал и ничего не мог гарантировать.
— Введены новые правила, — констатировал водитель (выражение его лица при этом было весьма скорбным). — Иногда прохождение границы сильно затягивается, будьте к этому готовы…
На тот момент уже точно было известно, что автомобили с российскими номерами на ту сторону не пускают. С личными вещами никакой определенности не было. Была только вера в здравый смысл: ведь если какие-то ЕСовские документы позволяют отбирать личные телефоны — значит, можно конфисковывать и одежду, ту самую, в которой человек пытается пересечь границу. Оснований, чтобы признать ее «товаром», не подлежащим ввозу в страну, примерно столько же. Эстонцы не готовы раздевать едущих к ним россиян? Значит, и телефоны у них отбирать не будут, правильно?
Полной уверенности в том, что ответ будет утвердительным, не было, видимо, ни у кого. Оставалась только проверка опытным путем.
На левом берегу Нарвы всем пассажирам пришлось выйти из автобуса. В помещении КПП малочисленным обладателям европейских паспортов разрешили пройти без очереди и без необходимости отвечать на какие-либо вопросы, а вот остальным было сложнее.
— Есть с собой алкоголь? Сигареты? Косметика? Новая одежда? — строго спрашивал каждого эстонский пограничник. Список явно удлинился за последнее время — но телефоны и ноутбуки в нем все-таки не появились.
Отвечали отрицательно (хотя формулировка «новая одежда», конечно, может поставить в тупик любого туриста). Некоторых эстонцы приглашали в отдельную комнату для досмотра; те выходили оттуда через несколько минут какие-то взъерошенные и злые.
— У меня чуть памперс не забрали, — со смехом жаловался своей спутнице мужчина лет 80 на вид, только что побывавший в том самом помещении. Трудно было понять, шутит он или абсолютно серьезен.
Тот же вопрос, про косметику и т. п., был задан и затесавшемуся между пассажирами автобуса велосипедисту, который вел на запад своего алюминиевого друга, не имея при себе ни сумки, ни рюкзака.
— Да у меня же вот, — неопределенно ответил он, показывая рукой на пустой багажник над задним колесом. Этого оказалось достаточно, велосипедиста молча пропустили.
Отметим: в Эстонию впустили всех россиян, бывших в автобусе. Обошлось без конфискаций и личных драм. Однако ясности из-за этого не прибавилось. Во-первых, трактовка, согласно которой личные вещи россиян конфисковывать можно, по-видимому, сохраняется. Во-вторых, в любой момент может появиться что-то еще — и в итоге ездить в Европу станет еще сложнее. Важно не узнать о дополнительных сложностях прямо на границе, от строгого человека в иностранной форме.