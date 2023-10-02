«Чуть памперс не отобрали»: что происходит сейчас на российско-эстонской границе

На тот момент уже точно было известно, что автомобили с российскими номерами на ту сторону не пускают. С личными вещами никакой определенности не было. Была только вера в здравый смысл: ведь если какие-то ЕСовские документы позволяют отбирать личные телефоны — значит, можно конфисковывать и одежду, ту самую, в которой человек пытается пересечь границу. Оснований, чтобы признать ее «товаром», не подлежащим ввозу в страну, примерно столько же. Эстонцы не готовы раздевать едущих к ним россиян? Значит, и телефоны у них отбирать не будут, правильно?