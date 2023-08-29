Тир и полоса препятствий. В омском лагере детей научили стрелять из винтовки

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В детском лагере «Березка» в минувшее воскресенье, 27 августа, прошла военно-спортивная эстафета, приуроченная ко Дню ДОСААФ. Эстафету для детей подготовил Клуб технических и военно-прикладных видов спорта регионального отделения ДОСААФ Омской области.
В клубе рассказали, что в рамках эстафеты детей научили стрелять по цели из пневматической винтовки и показали, как правильно метать гранаты. Отмечается, что в эстафете участвовали как мальчики, так и девочки.
В самом лагере рассказали, что после спортивной части эстафеты участники выступили с танцевальными номерами и организовали флешмобы.