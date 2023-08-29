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Published Сегодня, 06:32

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В детском лагере под Омском провели эстафету с винтовками и гранатами

Тир и полоса препятствий. В омском лагере детей научили стрелять из винтовки

29 августа 2023, 06:32
Фото: Клуб технических и военно-прикладных видов спорта регионального отделения ДОСААФ Омской области

В детском лагере под Омском провели эстафету с винтовками и гранатами

Дети научились стрелять из винтовки и бросать гранаты.

В детском лагере «Березка» в минувшее воскресенье, 27 августа, прошла военно-спортивная эстафета, приуроченная ко Дню ДОСААФ. Эстафету для детей подготовил Клуб технических и военно-прикладных видов спорта регионального отделения ДОСААФ Омской области.

В клубе рассказали, что в рамках эстафеты детей научили стрелять по цели из пневматической винтовки и показали, как правильно метать гранаты. Отмечается, что в эстафете участвовали как мальчики, так и девочки.

В самом лагере рассказали, что после спортивной части эстафеты участники выступили с танцевальными номерами и организовали флешмобы.

Фото: Клуб технических и военно-прикладных видов спорта регионального отделения ДОСААФ Омской области
#Омская область#Новости#Ольга Акамова
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