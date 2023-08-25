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Published Сегодня, 12:45

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Какими бывают смазочные материалы и для чего они нужны?

Какими бывают смазочные материалы и для чего они нужны?

25 августа 2023, 12:45
Фото: Николай Кривич
Для каждого вида техники существуют разные виды масел со своим набором присадок. Рассмотрим, какие и где смазочные материалы используются.

Смазочные материалы производят из продуктов нефтепереработки. В полученные базовые масла добавляют различные синтетические присадки, чтобы придать необходимые свойства. Благодаря присадкам масла бывают разной степени вязкости и летучести, могут выдерживать мороз и жару.

Например, для оборудования метрополитена нужны густые и даже полутвердые смазки, которые хорошо держатся на металлических поверхностях и надежно защищают их от коррозии. Кроме того, они морозоустойчивы, а в быту их используют для дверных петель. Чтобы масло стало гуще, в него добавляют литиевое мыло — соли жирных кислот лития.

Еще существуют гидравлические масла. Как следует из названия, они используются в гидравлических системах в промышленности, на судоходных шлюзах, в оборудовании МЧС. Эти масла обладают особой вязкостью, которая передает механическую энергию и влияет на мощность машины.

Особые свойства имеют моторные масла для гоночных автомобилей. Они обладают меньшей летучестью, высокой вязкостью и повышенной окислительной стабильностью, чтобы обеспечить работу двигателя на предельной нагрузке и повышенных температурах.

Для производственных станков используют мультифункциональное масло, необходимое для уплотнения, охлаждения и даже консервации. Также в масле шлифуют и полируют детали.

Кроме того, существуют «белые» масла — технические (менее 7% примесей) и медицинские (менее 0,1% примесей). Их получают методом глубокой гидроочистки. Технические масла востребованы в ювелирном производстве, на водоочистных сооружениях, для оборудования химчистки, в текстильной и бумажной промышленности. Причем сульфонатные смазочные материалы для бумагоделательных машин выдерживают температуру до 350 градусов. Масла медицинской степени чистоты используются в производстве лекарств, еды, косметики, посуды. Ими смазывают оборудование, которое может контактировать с продуктом.

Иными словами, все масла похожи в своей основе. Это можно увидеть на примере ряда производств — таких, как «Газпромнефть-СМ», где есть масла и моторные, и гидравлические, и судовые. Но в каждом виде есть свои нюансы, которые могут кардинально менять сферу его применения.

#Омск#Промышленность#Нефть
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