Какими бывают смазочные материалы и для чего они нужны?

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Смазочные материалы производят из продуктов нефтепереработки. В полученные базовые масла добавляют различные синтетические присадки, чтобы придать необходимые свойства. Благодаря присадкам масла бывают разной степени вязкости и летучести, могут выдерживать мороз и жару.
Например, для оборудования метрополитена нужны густые и даже полутвердые смазки, которые хорошо держатся на металлических поверхностях и надежно защищают их от коррозии. Кроме того, они морозоустойчивы, а в быту их используют для дверных петель. Чтобы масло стало гуще, в него добавляют литиевое мыло — соли жирных кислот лития.
Еще существуют гидравлические масла. Как следует из названия, они используются в гидравлических системах в промышленности, на судоходных шлюзах, в оборудовании МЧС. Эти масла обладают особой вязкостью, которая передает механическую энергию и влияет на мощность машины.
Особые свойства имеют моторные масла для гоночных автомобилей. Они обладают меньшей летучестью, высокой вязкостью и повышенной окислительной стабильностью, чтобы обеспечить работу двигателя на предельной нагрузке и повышенных температурах.
Для производственных станков используют мультифункциональное масло, необходимое для уплотнения, охлаждения и даже консервации. Также в масле шлифуют и полируют детали.
Кроме того, существуют «белые» масла — технические (менее 7% примесей) и медицинские (менее 0,1% примесей). Их получают методом глубокой гидроочистки. Технические масла востребованы в ювелирном производстве, на водоочистных сооружениях, для оборудования химчистки, в текстильной и бумажной промышленности. Причем сульфонатные смазочные материалы для бумагоделательных машин выдерживают температуру до 350 градусов. Масла медицинской степени чистоты используются в производстве лекарств, еды, косметики, посуды. Ими смазывают оборудование, которое может контактировать с продуктом.
Иными словами, все масла похожи в своей основе. Это можно увидеть на примере ряда производств — таких, как «Газпромнефть-СМ», где есть масла и моторные, и гидравлические, и судовые. Но в каждом виде есть свои нюансы, которые могут кардинально менять сферу его применения.