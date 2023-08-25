Какими бывают смазочные материалы и для чего они нужны?

Например, для оборудования метрополитена нужны густые и даже полутвердые смазки, которые хорошо держатся на металлических поверхностях и надежно защищают их от коррозии. Кроме того, они морозоустойчивы, а в быту их используют для дверных петель. Чтобы масло стало гуще, в него добавляют литиевое мыло — соли жирных кислот лития.