Хоценко дал поручение проверить омские АЗС и СТО после взрыва в Махачкале

Врио губернатора Виталий Хоценко поручил подчиненным организовать проверку на фоне недавних трагических событий, которые произошли в Дагестане. Там, в Махачкале, ночью 14 августа при взрыве на автозаправке погибло пять человек, в том числе ребенок. Больше десяти человек получили травмы.