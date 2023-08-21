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Published Сегодня, 05:11

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Updated Сегодня, 05:13

иллюстрация

Хоценко дал поручение проверить омские АЗС и СТО после взрыва в Махачкале

21 августа 2023, 05:11
Фото: Город55
иллюстрация
Состояние заправочных и ремонтных комплексов будут оценивать специалисты Ростехнадзора, МЧС и работники минэнерго.

На территории Омска и его области будут проверять автомобильные заправочные станции и станции технического обслуживания. Это вопрос обсуждался на сегодняшнем оперативном совещании регионального правительства.

Врио губернатора Виталий Хоценко поручил подчиненным организовать проверку на фоне недавних трагических событий, которые произошли в Дагестане. Там, в Махачкале, ночью 14 августа при взрыве на автозаправке погибло пять человек, в том числе ребенок. Больше десяти человек получили травмы.

«Нельзя допустить подобного в нашем регионе и нужно держать ситуацию на контроле», — отметил Хоценко.

Соответствующую задачу он поставил своему заместителю Алексею Ромахину. В проверках будут участвовать представители Ростехнадзора, МЧС и работники минэнерго.

До устранения нарушений. В Омске приостановили работу опасной АГЗС
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Политика#Виталий Хоценко#Алексей Ромахин#Происшествия#Азс#Сто
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