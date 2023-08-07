В Октябрьском округе Омска по инициативе омичей обустроили спортплощадку

За год, что существует площадка, местные жители облагородили территорию вокруг нее. Высадили цветы: петунью, георгины, астры, гладиолусы, гортензии, а также кусты сирени. По итогу, двор признали лучшим в округе на конкурсе «Омские улицы». В этом году КТОС «Парковый» планирует благоустроить еще две площадки на улица Масленникова и 11-я Линия.