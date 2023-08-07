В Октябрьском округе Омска по инициативе омичей обустроили спортплощадку

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В КТОСе «Парковый» Октябрьского округа по инициативе омичей обустроили спортивную площадку. Благоустройство провели в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
«Мы очень рады, что нам удалось выиграть в конкурсе. Было объявлено интерактивное голосование, и жители все откликнулись. Я думаю, больше тысячи точно проголосовало, поскольку вокруг очень много девятиэтажек, микрорайон большой. И эта спортивная площадка стала для нас настоящим подарком», — рассказала старшая по дому № 208 по ул. 20 лет РККА Наталья Пестрякова.
За год, что существует площадка, местные жители облагородили территорию вокруг нее. Высадили цветы: петунью, георгины, астры, гладиолусы, гортензии, а также кусты сирени. По итогу, двор признали лучшим в округе на конкурсе «Омские улицы». В этом году КТОС «Парковый» планирует благоустроить еще две площадки на улица Масленникова и 11-я Линия.
«Благодаря поддержке жителей мы потихоньку благоустраиваем микрорайон, и очень этому рады», — призналась председатель комитета Наталья Чугреева.
Жители микрорайона на 2024 год готовят 4 инициативных проекта. КТОС подаст их на конкурсы, в том числе в рамках акции «Решаю люди». Так, рядом с Сибирским государственным университетом физической культуры и спорта планируют создать сквер памяти участников Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов и СВО.