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В Октябрьском округе Омска по инициативе омичей обустроили спортплощадку

7 августа 2023, 06:07
Благоустройство провели по национальному проекту «Жилье и городская среда».

В КТОСе «Парковый» Октябрьского округа по инициативе омичей обустроили спортивную площадку. Благоустройство провели в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Мы очень рады, что нам удалось выиграть в конкурсе. Было объявлено интерактивное голосование, и жители все откликнулись. Я думаю, больше тысячи точно проголосовало, поскольку вокруг очень много девятиэтажек, микрорайон большой. И эта спортивная площадка стала для нас настоящим подарком», — рассказала старшая по дому № 208 по ул. 20 лет РККА Наталья Пестрякова.

За год, что существует площадка, местные жители облагородили территорию вокруг нее. Высадили цветы: петунью, георгины, астры, гладиолусы, гортензии, а также кусты сирени. По итогу, двор признали лучшим в округе на конкурсе «Омские улицы». В этом году КТОС «Парковый» планирует благоустроить еще две площадки на улица Масленникова и 11-я Линия.

«Благодаря поддержке жителей мы потихоньку благоустраиваем микрорайон, и очень этому рады», — призналась председатель комитета Наталья Чугреева.

Жители микрорайона на 2024 год готовят 4 инициативных проекта. КТОС подаст их на конкурсы, в том числе в рамках акции «Решаю люди». Так, рядом с Сибирским государственным университетом физической культуры и спорта планируют создать сквер памяти участников Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов и СВО.

#Благоустройство#Благоустройство города#Детская площадка#Омск#Омская область#КТОС#Спортивная площадка#Евгений Игишев
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