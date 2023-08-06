Хобби, уход от реальности и проблемы с психикой. Как омичи относятся к геймерству

11% опрошенных играют каждый день, 10% — несколько раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц, и 12% — несколько раз в гол. Геймеры являются преимущественно менеджерами по продажам, специалистами по работе с клиентами, инженерами и водителями.