Хобби, уход от реальности и проблемы с психикой. Как омичи относятся к геймерству

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, как они относятся к компьютерным играм. Увлекаются ими 38% респондентов.
11% опрошенных играют каждый день, 10% — несколько раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц, и 12% — несколько раз в гол. Геймеры являются преимущественно менеджерами по продажам, специалистами по работе с клиентами, инженерами и водителями.
Чаще всего омичи предпочитают «стрелялки» или «бродилки» (46%), на втором месте — стратегии (41%), на третьем — головоломки (33%). Еще среди частых жанров: симуляторы, приключения и квесты, шашки, шахматы и нарды, карты и пасьянсы, ролевые игры. Мужчины (48%) выбирают такой вид досуга чаще женщин (25%).
Каждый пятый респондент видит в играх интересный вид досуга, еще 22% таким образом уходят от реальности. 4 из 10 опрошенных негативно оценивают хобби, 33% считают игры бесполезной тратой времени, а 4% омичей и вовсе считают их опасным увлечением, которое может привести к психическим проблемам.
О пользе компьютерных забав говорят 46% респондентов, якобы это возможность отвлечься, игры развивают внимание и помогают снять стресс. 53% опрошенных не согласны, аргументируя позицию возможным развитием психических расстройств, формированием ложных представлений о мире и пустой тратой времени.