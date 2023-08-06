Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Изображение материала

Хобби, уход от реальности и проблемы с психикой. Как омичи относятся к геймерству

6 августа 2023, 11:30
Фото: 1MI
иллюстрация

Четверо из 10 омичей увлекаются компьютерными играми

Мужчины предпочитают компьютерные игры чаще женщин.
Сюжет
Опросы

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, как они относятся к компьютерным играм. Увлекаются ими 38% респондентов.

11% опрошенных играют каждый день, 10% — несколько раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц, и 12% — несколько раз в гол. Геймеры являются преимущественно менеджерами по продажам, специалистами по работе с клиентами, инженерами и водителями.

Чаще всего омичи предпочитают «стрелялки» или «бродилки» (46%), на втором месте — стратегии (41%), на третьем — головоломки (33%). Еще среди частых жанров: симуляторы, приключения и квесты, шашки, шахматы и нарды, карты и пасьянсы, ролевые игры. Мужчины (48%) выбирают такой вид досуга чаще женщин (25%).

Каждый пятый респондент видит в играх интересный вид досуга, еще 22% таким образом уходят от реальности. 4 из 10 опрошенных негативно оценивают хобби, 33% считают игры бесполезной тратой времени, а 4% омичей и вовсе считают их опасным увлечением, которое может привести к психическим проблемам.

О пользе компьютерных забав говорят 46% респондентов, якобы это возможность отвлечься, игры развивают внимание и помогают снять стресс. 53% опрошенных не согласны, аргументируя позицию возможным развитием психических расстройств, формированием ложных представлений о мире и пустой тратой времени.

Школьник спустил все деньги с карты матери на апгрейд компьютерного персонажа
Узнать подробнее
#Игры#Статистика#Опросы#Общество#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Медсестра в заложниках у заключенного, невероятные выбросы, День города в Омске
Сегодня, 10:39
Из резервного фонда омского правительства ушло почти 6 млн рублей. Объясняем, на что
Сегодня, 05:51
«Одумайтесь». После Дня города в Омске мусорные урны оказались переполнены
Сегодня, 12:05
«Подрезал меня». Омичка пожаловалась на водителя автошколы, который игнорировал ПДД
Сегодня, 10:56
Достаем теплое одеяло. На Омскую область надвигаются похолодание до +7 и грозы
Сегодня, 06:53
Птичку жалко. В день открытия омской «Флоры» сломался масштабный экспонат
Сегодня, 07:53