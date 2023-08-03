Виталий Хоценко рассмотрит решения от «Лидеров России» по привлечению медиков в села

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Участники конкурса управленцев «Лидеры России» сформировали команды и приступили к решению задач регионального этапа. До 9 августа им предстоит разработать проекты по привлечению медиков к работе в сельской местности. Такую задачу поставил перед участниками временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко. Над региональным кейсом работает 4 команды.
«Регулярно езжу в районы области, встречаюсь с местными жителями, и каждый раз они поднимают вопрос по медикам. В нашем регионе работают действительно профессиональные врачи. Стараемся помогать им материальной базой, создавать условия для труда. Надеюсь, лидеры конкурса предложат шаги, которые можно предпринять в ближайшие пару лет, чтобы у врачей была мотивация для закрепления и работы на сельских территориях», — отметил Виталий Хоценко.
В областном правительстве отмечают дефицит медицинских работников в селах. Проблема связана с оттоком высококлассных специалистов в другие регионы, нежеланием закрепляться в сельской медицине из-за проблем с транспортной доступностью и нехваткой социальной инфраструктуры. В районах штат врачей укомплектован на 80%, средним медперсоналом — на 88,6%.
В Омском государственном медицинском университете работаю меры поддержки для выпускников и студентов. Тем не менее, проблема кадров актуальна.
«В Омской области уже действует комплекс мер поддержки для врачей. Это компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, единовременные выплаты фельдшерам и врачам от 500 тыс. до 1,5 млн рублей, предоставление в первоочередном порядке мест в детских садах детям медицинских работников и другое», — рассказал главврач клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной.
Виталий Хоценко лично оценит проекты конкурсантов. Лучшие идеи могут быть реализованы на практике.
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.