Омские музыканты представят Россию на фестивале Эмира Кустурицы

Фестиваль русской классической музыки Kustendorf CLASSIC, учрежденный режиссером Эмиром Кустурицей, пройдет с 1 по 4 сентября 2023 в этнографической деревне Дрвенград в Сербии, построенной для съемок фильма «Жизнь как чудо». В конкурсной программе выступят 15 молодых музыкантов из шести регионов России, трое из них — из Омска. Это лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов, вокалистка Маргарита Гуща, а также юные пианисты Сергей Баженов и Полина Мальцева — обладатели именных стипендий министерства культуры Омской области. Помимо омичей, Россию на международном уровне представят музыканты из Оренбургской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Москвы.