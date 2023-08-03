Омские музыканты представят Россию на фестивале Эмира Кустурицы

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:31
Фестиваль русской классической музыки Kustendorf CLASSIC, учрежденный режиссером Эмиром Кустурицей, пройдет с 1 по 4 сентября 2023 в этнографической деревне Дрвенград в Сербии, построенной для съемок фильма «Жизнь как чудо». В конкурсной программе выступят 15 молодых музыкантов из шести регионов России, трое из них — из Омска. Это лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов, вокалистка Маргарита Гуща, а также юные пианисты Сергей Баженов и Полина Мальцева — обладатели именных стипендий министерства культуры Омской области. Помимо омичей, Россию на международном уровне представят музыканты из Оренбургской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Москвы.
Молодые российские музыканты посоревнуются со сверстниками из Сербии за главные награды — золотую, серебряную и бронзовую матрешки. Кроме того, в программе фестиваля — мастер-классы и концерты с участием звезд мировой классической музыки. В 2023 году почетными гостями станут российский пианист Олег Аккуратов и сербский виолончелист Петер Пейчич. Жюри российского отборочного этапа возглавил известный пианист, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист России Юрий Розум.
«Kustendorf CLASSIC объединяет опытных артистов и молодых музыкантов из крупных и, что важно, небольших и отдаленных населенных пунктов. В регионах встречаются потрясающие молодые таланты. И сейчас у ребят открывается потрясающая возможность проявить себя на международном уровне, поучаствовать в фестивале Kustendorf CLASSIC. Это хорошие условия для развития и вдохновения молодых талантов, возможность обменяться опытом с сербскими коллегами, прикоснуться к искусству за пределами своих городов и страны. Музыка по-настоящему сближает людей. А системная поддержка одаренных музыкантов помогает культурному развитию самих участников и регионов, которые они представляют», — рассказал Юрий Розум.
Фестиваль Kustendorf CLASSIC был основан в 2013 году и проводится при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В Омской области программу «Родные города» реализует Омский НПЗ. Предприятие поддерживает молодые омские таланты и создает благоприятную среду для ее дальнейшего профессионального и творческого роста. В частности, благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» омичи уже более пяти лет участвуют в проекте «Музыкальная мастерская Юрия Розума», в рамках которого проводятся мастер-классы, творческие лаборатории и концерты.