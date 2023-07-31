Виталий Хоценко вручил награды омичам за помощь Луганской народной республике

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 31 июля, вручил государственные знаки Луганской народной республики двоим омичам — директору ООО «Московская», депутату Омского городского совета Андрею Никитину и директору ООО «Клуб чистоты» Сергею Эккерту. Указ о награждении подписал глава ЛНР.
«У меня сегодня почетная миссия. По просьбе руководителя Луганской народной республики Леонида Ивановича Пасечника хочу передать государственный знак этой республики „За гуманитарную помощь“ двум нашим омичам. Наши омичи не на словах, а на деле показывают примеры истинного патриотизма», — заявил Виталий Хоценко.
Почетные государственные знаки вручили по ходатайству 4 гвардейской мотострелковой бригады войсковой части 40318.
Сразу после начала мобилизации, Андрей Никитин активно помогал в организации питания мобилизованных, а также в обустройстве временного лагеря на территории автобронетанкового института. Принимал активное участие в отправке гуманитарных грузов на передовую.
Сын Сергея Эккерта, кадровый военный, в 2022 году отправился в зону проведения СВО. Сам Сергей Александрович поехал туда волонтером, оказывал помощь бойцам, приобретая и доставляя все самое необходимое. Сейчас Сергей Эккерт назначен наводчиком-оператором танкового взвода в войсковую часть 40318.
«Спасибо вам за активную деятельную помощь в решении задач специальной военной операции. Благодаря таким активистам, как вы, мы обязательно победим», — отметил Сергея Эккерта и Андрея Никитина врио губернатора Омской области.