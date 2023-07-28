В Омске на живодера, который выбросил из окна щенка, завели уголовное дело

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 09:01
В конце июня жители Амурского поселка ужаснулись тому, что увидели под окнами жилого дома на улице 3-я Челюскинцев. Одна из жительниц Центрального округа сообщила в полицию о том, что нашла мертвого щенка. Как выяснилось, эта собака совсем недавно появилась у 34-летнего жильца.
Прошло всего три дня после покупки питомца на рынке. Как рассказали в пресс-центре регионального УМВД, омич пил с сожительницей тем вечером и возмущался, что трехмесячный щенок не приспособлен к проживанию в квартире. В какой-то момент мужчина выбросил собаку из окна квартиры на четвертом этаже, а после продолжил пьяные посиделки.
Владелец, убивший свою собаку, был доставлен в отдел полиции и допрошен. По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ. За это мужчине грозит до трех лет заключения. К слову, ранее омича уже привлекали к уголовной ответственности за кражи.