В Омске на живодера, который выбросил из окна щенка, завели уголовное дело

Прошло всего три дня после покупки питомца на рынке. Как рассказали в пресс-центре регионального УМВД, омич пил с сожительницей тем вечером и возмущался, что трехмесячный щенок не приспособлен к проживанию в квартире. В какой-то момент мужчина выбросил собаку из окна квартиры на четвертом этаже, а после продолжил пьяные посиделки.