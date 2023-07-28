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Published Сегодня, 08:08

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В Омске на живодера, который выбросил из окна щенка, завели уголовное дело

28 июля 2023, 08:08
Фото: Город55
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Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, когда совершил этот поступок.

В конце июня жители Амурского поселка ужаснулись тому, что увидели под окнами жилого дома на улице 3-я Челюскинцев. Одна из жительниц Центрального округа сообщила в полицию о том, что нашла мертвого щенка. Как выяснилось, эта собака совсем недавно появилась у 34-летнего жильца.

Прошло всего три дня после покупки питомца на рынке. Как рассказали в пресс-центре регионального УМВД, омич пил с сожительницей тем вечером и возмущался, что трехмесячный щенок не приспособлен к проживанию в квартире. В какой-то момент мужчина выбросил собаку из окна квартиры на четвертом этаже, а после продолжил пьяные посиделки.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Владелец, убивший свою собаку, был доставлен в отдел полиции и допрошен. По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ. За это мужчине грозит до трех лет заключения. К слову, ранее омича уже привлекали к уголовной ответственности за кражи.

Животное погибло. Пьяный омич выбросил щенка с четвертого этажа
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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омск#Жестокое обращение с животными#Видео
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