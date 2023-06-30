Животное погибло. Пьяный омич выбросил щенка с четвертого этажа

Полицейские задержали владельца погибшего щенка. На допросе он рассказал, что собаку приобрел три назад на рынке. Щенок, в силу возраста и воспитания, не был адаптирован для проживания в квартире. Из-за этого у мужчины с его сожительницей вспыхнул конфликт во время совместного застолья. В какой-то момент омич выбросил трехмесячного щенка из окна 4 этажа, а после продолжил употреблять алкоголь.