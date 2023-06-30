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Животное погибло. Пьяный омич выбросил щенка с четвертого этажа

30 июня 2023, 06:31
Фото: УМВД России по Омской области
Мужчине грозит уголовная ответственность

Омич выбросил щенка с четвертого этажа после ссоры с сожительницей

Собака у новых хозяев прожила всего три дня.

Вчера, 29 июня, жители Амурского поселка обнаружили мертвого щенка под окнами дома на улице 3-я Челюскинцев и обратились в полицию. Очевидцы сообщили, что видели эту собаку у одного из жильцов дома.

Полицейские задержали владельца погибшего щенка. На допросе он рассказал, что собаку приобрел три назад на рынке. Щенок, в силу возраста и воспитания, не был адаптирован для проживания в квартире. Из-за этого у мужчины с его сожительницей вспыхнул конфликт во время совместного застолья. В какой-то момент омич выбросил трехмесячного щенка из окна 4 этажа, а после продолжил употреблять алкоголь.

34-летний злоумышленник уже был ранее судим за кражи. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».

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#Евгений Игишев#Живодеры#Собака#Щенок#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Омск#Омская область#Видео
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