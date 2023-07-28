«Такими проектами нужно гордиться». Хоценко посетил школу искусств в Колосовке

Вместо нее теперь современное образовательное учреждение, для которого закуплены музыкальные инструменты и новое оборудование. На реконструкцию было направлено 134,6 млн рублей, 84,89 из которых — из федерального бюджета. Из областной казны было выделено 48,39 млн, еще 1,34 составила доля местного софинансирования.