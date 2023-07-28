«Такими проектами нужно гордиться». Хоценко посетил школу искусств в Колосовке

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Вместо нее теперь современное образовательное учреждение, для которого закуплены музыкальные инструменты и новое оборудование. На реконструкцию было направлено 134,6 млн рублей, 84,89 из которых — из федерального бюджета. Из областной казны было выделено 48,39 млн, еще 1,34 составила доля местного софинансирования.
В январе этого года школа была введена в эксплуатацию. Обновленное здание имеет площадь 1636,5 кв. м., включает просторные и учебные классы, а также зрительный зал, рассчитанный на 100 человек.
Директор детской школы искусств Елена Строкина провела Виталию Хоценко экскурсию по территории. Она рассказала, что в школе работают 10 преподавателей, все они имеют профессиональное образование по различным видам искусств и повышают квалификации в рамках федеральной программы «Творческие люди».
«В учреждении действуют музыкальное, художественное и теперь хорреографическое отделения. Пять лет назад даже представить себе не могли, что у нас будет такая школа и такое оборудование. У многих школ стандартные, фабричные, поточные инструменты, а у нас концертные. На эти цели были потрачены более 3 млн рублей», — поделилась Елена Строкина.
Более того, в этом году на нужды школы дополнительно направленно 7,4 млн рублей. Они будут потрачены на приобретение мебели, оборудования и музыкальных инструментов, добавил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
Сейчас в школе искусств обучается 143 ребенка. Все они участвуют в различных творческих мероприятиях разных уровней, от областных до международных.
«В прошлом году более 60 учащихся приняли участие в региональных, межмуниципальных, всероссийских и международных конкурсах и были удостоены дипломов. В этом году учащиеся приняли участие в региональном Кубке Губернатора по художественному творчеству. По итогам сразу шесть ребят стали лауреатами», — добавила руководитель учреждения.
Виталий Хоценко осмотрел помещение, поговорил с педагогами и воспитанниками и оценил новое оборудование. Он уверен, что колосовцы будут гордиться новой школой искусств.
«Отличный получился проект. Спасибо президенту России за национальный проект „Культура“, в рамках которого были приобретены и музыкальные инструменты. Через годы мы обязательно услышим о новых талантах, которые будут прославлять колосовскую землю, Омскую область и нашу страну. Поэтому, конечно, такими проектами нужно гордиться и брать за пример, масштабировать», — сказал Виталий Хоценко.
Своими впечатлениями от законченного проекта поделился и глава Колосовского района Сергей Высоцкий, который сначала даже не верил в возможность его успешной реализации.
«В то, что будет построена эта школа искусств у нас многие не верили. Мы и сами сомневались, 20 лет упорно шли к этому. Для нас это определенно — чудо. Здесь дети получают достойное развитие», — рассказал глава района.