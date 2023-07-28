Глава СК РФ Бастрыкин включился в историю омского сироты, который остался без жилья

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после жалобы в соцсетях. Стало известно, что в Омской области были нарушены права сироты.
В июне этого года он получил сертификат на приобретение квартиры, но субсидия из бюджета не была предоставлена. В связи с этим семья с маленьким ребенком вынуждена арендовать квартиру в другом городе. При обращении в различные инстанции никто при этом не помогает, уточняется в жалобе на странице «ВКонтакте» Александра Бастрыкина.
Как сообщили представители информационного центра СК России, руководитель регионального следкома Олег Винников должен будет запустить процессуальную проверку по данному факту. После этого омские следователи предоставят доклад об итогах председателю СК РФ.
Ранее Город55 писал о том, что сирота лишился двух квартир в Омской области. Помимо этого его избили сотрудники полиции и незаконно поместили в психиатрическую больницу. Чтобы узнать детали и достоверность произошедшего, Следственный комитет России по Омской области организовал проверку.