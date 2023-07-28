Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Изображение материала

Глава СК РФ Бастрыкин включился в историю омского сироты, который остался без жилья

28 июля 2023, 07:41
Фото: Город55
иллюстрация
Региональный следком будет проводить проверку по данному факту.

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после жалобы в соцсетях. Стало известно, что в Омской области были нарушены права сироты.

В июне этого года он получил сертификат на приобретение квартиры, но субсидия из бюджета не была предоставлена. В связи с этим семья с маленьким ребенком вынуждена арендовать квартиру в другом городе. При обращении в различные инстанции никто при этом не помогает, уточняется в жалобе на странице «ВКонтакте» Александра Бастрыкина.

Как сообщили представители информационного центра СК России, руководитель регионального следкома Олег Винников должен будет запустить процессуальную проверку по данному факту. После этого омские следователи предоставят доклад об итогах председателю СК РФ.

Ранее Город55 писал о том, что сирота лишился двух квартир в Омской области. Помимо этого его избили сотрудники полиции и незаконно поместили в психиатрическую больницу. Чтобы узнать детали и достоверность произошедшего, Следственный комитет России по Омской области организовал проверку.

Глава СК Бастрыкин взял на контроль нападение на сироту в Омской области
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омск#Александр Бастрыкин#Сироты#Квартиры для сирот#Жилье для детей сирот#Жилищный сертификат#Жалобы#Общество
Подпишитесь
Омский подполковник Кудояр уволился из органов после возбуждения уголовного дела
Сегодня, 09:09
В Омске второй день подряд находят опасные примеси в воздухе
Сегодня, 05:49
В омском СК находят убийц по маленьким пуговицам и горлышку от бутылки
Вчера, 05:24
Омским муниципальным работникам будут платить вдвойне за командировки на Донбасс
Сегодня, 03:54
В Омске десятки домов на один день останутся без воды. Публикуем адреса
Сегодня, 05:04
Александр Ушаков-младший стал компаньоном матери по «Радио Сибирь»
Сегодня, 05:03