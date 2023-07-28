Глава СК РФ Бастрыкин включился в историю омского сироты, который остался без жилья

В июне этого года он получил сертификат на приобретение квартиры, но субсидия из бюджета не была предоставлена. В связи с этим семья с маленьким ребенком вынуждена арендовать квартиру в другом городе. При обращении в различные инстанции никто при этом не помогает, уточняется в жалобе на странице «ВКонтакте» Александра Бастрыкина.