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Глава СК Бастрыкин взял на контроль нападение на сироту в Омской области

24 июля 2023, 13:48
Фото: 1MI
Председатель следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту незаконных действий в отношении сироты.

В соцсетях размещена информация о том, что в результате мошенничества сирота лишился двух квартир, а также был избит сотрудниками полиции. Сообщается и о том, что потерпевшего незаконно поместили в психиатрическую больницу.

Чтобы узнать детали и достоверность произошедшего, Следственный комитет России по Омской области организовал проверку.

Председатель СК России поручил руководителю СК России по Омской области Винникову возбудить уголовное дело по информации СМИ и доложить о ходе расследования, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Также будет проверена информация о возможной причастности сотрудника отдела полиции № 8 к превышению должностных полномочий в отношении сироты. В случае подтверждения вины, он будет уволен и понесет наказание.

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после обращения сироты из Омска
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Сироты#Сирота#Суд#Уголовное дело#Мошенничество#Следком
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