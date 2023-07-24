Глава СК Бастрыкин взял на контроль нападение на сироту в Омской области

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В соцсетях размещена информация о том, что в результате мошенничества сирота лишился двух квартир, а также был избит сотрудниками полиции. Сообщается и о том, что потерпевшего незаконно поместили в психиатрическую больницу.
Чтобы узнать детали и достоверность произошедшего, Следственный комитет России по Омской области организовал проверку.
Председатель СК России поручил руководителю СК России по Омской области Винникову возбудить уголовное дело по информации СМИ и доложить о ходе расследования, сообщает пресс-служба следственного комитета.
Также будет проверена информация о возможной причастности сотрудника отдела полиции № 8 к превышению должностных полномочий в отношении сироты. В случае подтверждения вины, он будет уволен и понесет наказание.