В омском СК находят убийц по маленьким пуговицам и горлышку от бутылки

— Какой бы выбор ни сделали мои дети, я его приму. Но мое мнение такое, что к выбору профессии следователя человек должен прийти сам. Как-то подталкивать искусственно к такому выбору уж точно не стоит, ничего хорошего из этого в дальнейшем не выйдет. Человек сам должен гореть этим от начала и до конца и желать всеми фибрами души. Ведь это уникальная работа, на которую тратится масса времени и сил, да что там — большая часть жизни. Здесь нужно быть готовым всегда с чем-то мириться и чем-то жертвовать, а также пропускать все через себя. Кто бы что ни говорил, но каждое уголовное дело — это чье-то горе, трагедия и драма. И все это вольно или невольно следователь пропускает через себя. Вот только не все к этому готовы, потому случайных людей у нас нет. Однако если дети все же решат, дойдут до этого сами и осознанно, то я с удовольствием передам им весь свой опыт, научу и помогу.