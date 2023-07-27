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Экс-главе омского поселения Казачуку изменили приговор и отправили на работу

27 июля 2023, 07:27
Фото: Город55
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Он проходит по делу о некачественном ремонте дорог.

В Омском областном суде прошло заседание по уголовному делу бывшего главы Черлакского городского поселения 50-летнего Аркадия Казачука. Ранее приговор вынес Калачинский горсуд.

Установлено, что в период с августа по сентябрь 2020 года Казачук подписал документы о приеме выполненных работ и платежные документы, касающиеся содержания дорог в поселении. Только никаких работ в рамках муниципального контракта выполнено не было, а деньги все равно поступили на счет подрядчику.

Главу поселения признали виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления). Он не признал вину.

Чиновника приговорили к трем года лишения свободы условно и лишили его права занимать должности в аппарате власти, государственных и муниципальных учреждениях в течение двух лет. Была подана апелляция.

В Омском облсуде ему изменили наказание и назначили выполнение принудительных работ в течение трех лет. Помимо этого, как сообщили в пресс-службе ведомства, был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны. С осужденного взыскали заявленную сумму ущерба. Его действия привели к потерям в бюджете на сумму свыше 2,1 млн рублей.

Экс-главу поселка в Омской области отправили в колонию за некачественный ремонт дорог
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#Алина Ясинская#Политика#Происшествия#Новости#Омская область#Уголовное дело#Суд#Материальный ущерб
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