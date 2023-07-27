Экс-главе омского поселения Казачуку изменили приговор и отправили на работу

Установлено, что в период с августа по сентябрь 2020 года Казачук подписал документы о приеме выполненных работ и платежные документы, касающиеся содержания дорог в поселении. Только никаких работ в рамках муниципального контракта выполнено не было, а деньги все равно поступили на счет подрядчику.