Экс-главе омского поселения Казачуку изменили приговор и отправили на работу

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:30
В Омском областном суде прошло заседание по уголовному делу бывшего главы Черлакского городского поселения 50-летнего Аркадия Казачука. Ранее приговор вынес Калачинский горсуд.
Установлено, что в период с августа по сентябрь 2020 года Казачук подписал документы о приеме выполненных работ и платежные документы, касающиеся содержания дорог в поселении. Только никаких работ в рамках муниципального контракта выполнено не было, а деньги все равно поступили на счет подрядчику.
Главу поселения признали виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления). Он не признал вину.
Чиновника приговорили к трем года лишения свободы условно и лишили его права занимать должности в аппарате власти, государственных и муниципальных учреждениях в течение двух лет. Была подана апелляция.
В Омском облсуде ему изменили наказание и назначили выполнение принудительных работ в течение трех лет. Помимо этого, как сообщили в пресс-службе ведомства, был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны. С осужденного взыскали заявленную сумму ущерба. Его действия привели к потерям в бюджете на сумму свыше 2,1 млн рублей.