Экс-главу поселка в Омской области отправили в колонию за некачественный ремонт дорог

По данным следствия, дело обстояло в период августа-сентября 2020 года. Сотрудники муниципального предприятия «Развитие и благоустройство» в рамках контракта должны были провести работы на грунтовых дорогах общего пользования и восстановить водоотводные канавы. Глава поселения не удостоверился в качестве выполненного и подписал акты о приеме работ, а также платежные документы. Однако ничего из перечисленного подрядчиком выполнено не было.