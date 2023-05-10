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Экс-главу поселка в Омской области отправили в колонию за некачественный ремонт дорог

10 мая 2023, 10:22
Фото: 1MI
По данным следствия, он принял работу подрядчика без проверки ее качества.

Бывшего главу Черлакского городского поселения Аркадия Казачука признали виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Омской области.

Следователи собрали доказательную базу, подтверждающую, что действия чиновника привели к тяжким последствиям. Обвиняемый нанес ущерб бюджету на сумму 2 млн 186 тыс рублей.

По данным следствия, дело обстояло в период августа-сентября 2020 года. Сотрудники муниципального предприятия «Развитие и благоустройство» в рамках контракта должны были провести работы на грунтовых дорогах общего пользования и восстановить водоотводные канавы. Глава поселения не удостоверился в качестве выполненного и подписал акты о приеме работ, а также платежные документы. Однако ничего из перечисленного подрядчиком выполнено не было.

Казачук не признал вину в преступлении. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Суд назначил экс-главе Черлакского поселения наказание в виде 3 лет колонии с запретом занимать госдолжности в течение 2 лет. Отмечается, что решение в силу пока не вступило, отметили в облпрокуратуре. 

#Алина Ясинская#Уголовное дело#Превышение полномочий#Общество#Новости#Омская область
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