Замглавы центра по обучению педагогов оценила профессионализм молодых учителей

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:36
В Омской области с 2021 года работает центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Его запустили в рамках нацпроекта «Образование». Заместитель руководителя учреждения Олеся Пецевич рассказала подробнее о том, на что направлена их работа.
Если говорить по-простому, то педагоги в центре повышают профессиональные компетенции. Работники учреждения в свою очередь координируют процесс и следят за выполнением планов государственной политики. В общей сложности здесь работают 13 специалистов, но это достаточно много в сравнении с другими регионами, где есть подобные центры. Это высококвалифицированные профессионалы, которые перед работой проходят обучение на базе федерального оператора. В этом числе также молодые педагоги, помогающие старшим коллегам осваивать новые технологии, применяемые в образовательном процессе. К слову, Олеся Пецевич высказалась о том, как видит молодых специалистов.
«Они интересные. Они стремительные, мобильные, гибкие и хотят профессионально развиваться здесь и сейчас. Они не готовы ждать долго своего карьерного роста, и при этом они максимально заинтересованы в собственном росте, понимая вектор карьерного развития», — цитирует эксперта «ОМСКРЕГИОН».
Как отметила Пецевич на подкасте «Эврика!», посвященному Году педагогу и наставника, методическая работа в образовательных организациях постоянно меняется.
«Сейчас другое время, и учить так же, как учили раньше, просто невозможно, потому что дети уже другие, уже другие обстоятельства, другие условия. И в этой части и методическая работа должна быть трансформирована», — отметила замглавы учреждения.
При этом не каждый педагог может стать наставником, уточнила замруководителя центра. У кого-то есть качества и задатки к тому, чтобы передавать знания по ветке «учитель — учитель», а кто-то привык преподавать обучающимся. При оценке профессионализма педагога сотрудники центра опираются на предметные и методические диагностики, а также обращаются к специальным федеральным материалам.
Олеся Пецевич также рассказала, что в 2023 году в Омской области 336 педагогов показали отличные результаты, подтверждающие их качество профессиональной компетенции.