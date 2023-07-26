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Замглавы центра по обучению педагогов оценила профессионализм молодых учителей

26 июля 2023, 08:33
Фото: Город55
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Также специалист рассказала, как педагоги повышают профессиональные компетенции.

В Омской области с 2021 года работает центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Его запустили в рамках нацпроекта «Образование». Заместитель руководителя учреждения Олеся Пецевич рассказала подробнее о том, на что направлена их работа.

Если говорить по-простому, то педагоги в центре повышают профессиональные компетенции. Работники учреждения в свою очередь координируют процесс и следят за выполнением планов государственной политики. В общей сложности здесь работают 13 специалистов, но это достаточно много в сравнении с другими регионами, где есть подобные центры. Это высококвалифицированные профессионалы, которые перед работой проходят обучение на базе федерального оператора. В этом числе также молодые педагоги, помогающие старшим коллегам осваивать новые технологии, применяемые в образовательном процессе. К слову, Олеся Пецевич высказалась о том, как видит молодых специалистов.

«Они интересные. Они стремительные, мобильные, гибкие и хотят профессионально развиваться здесь и сейчас. Они не готовы ждать долго своего карьерного роста, и при этом они максимально заинтересованы в собственном росте, понимая вектор карьерного развития», — цитирует эксперта «ОМСКРЕГИОН».

Как отметила Пецевич на подкасте «Эврика!», посвященному Году педагогу и наставника, методическая работа в образовательных организациях постоянно меняется.

«Сейчас другое время, и учить так же, как учили раньше, просто невозможно, потому что дети уже другие, уже другие обстоятельства, другие условия. И в этой части и методическая работа должна быть трансформирована», — отметила замглавы учреждения.

При этом не каждый педагог может стать наставником, уточнила замруководителя центра. У кого-то есть качества и задатки к тому, чтобы передавать знания по ветке «учитель — учитель», а кто-то привык преподавать обучающимся. При оценке профессионализма педагога сотрудники центра опираются на предметные и методические диагностики, а также обращаются к специальным федеральным материалам.

Олеся Пецевич также рассказала, что в 2023 году в Омской области 336 педагогов показали отличные результаты, подтверждающие их качество профессиональной компетенции.

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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Омск#Образование#Общество#Педагог#Молодые профессионалы#Профессиональные навыки#Компенсация морального ущерба
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