Замглавы центра по обучению педагогов оценила профессионализм молодых учителей

Если говорить по-простому, то педагоги в центре повышают профессиональные компетенции. Работники учреждения в свою очередь координируют процесс и следят за выполнением планов государственной политики. В общей сложности здесь работают 13 специалистов, но это достаточно много в сравнении с другими регионами, где есть подобные центры. Это высококвалифицированные профессионалы, которые перед работой проходят обучение на базе федерального оператора. В этом числе также молодые педагоги, помогающие старшим коллегам осваивать новые технологии, применяемые в образовательном процессе. К слову, Олеся Пецевич высказалась о том, как видит молодых специалистов.