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«Жилой сектор» для мигрантов. Как в Омской области прошла проверка соблюдения закона

24 июля 2023, 12:24
Фото: 1MI

В Омской области проверили, как соблюдается миграционное законодательство

В Омской области завершилось мероприятие «Жилой сектор», которое помогает следить за соблюдением миграционного законодательства.

Сотрудники полиции побывали в 897 местах проживания иностранных граждан, где проверили 898 мигрантов и 436 иностранных работников.

Пресс-служба МВД России по Омской области сообщает о 112 административных нарушениях, которые были найдены в результате проверки, среди них: нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ); незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ); нарушение иммиграционных правил (ст. 18.11 КоАП РФ).

Сумма штрафа за все нарушения составила 229 000 рублей. После проверки, по решению суда из России было депортировано 7 человек, еще в 27 случаях решается вопрос о возбуждении уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Миграция#Мигранты#Нелегальные мигранты
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