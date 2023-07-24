«Жилой сектор» для мигрантов. Как в Омской области прошла проверка соблюдения закона

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Сотрудники полиции побывали в 897 местах проживания иностранных граждан, где проверили 898 мигрантов и 436 иностранных работников.
Пресс-служба МВД России по Омской области сообщает о 112 административных нарушениях, которые были найдены в результате проверки, среди них: нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ); незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ); нарушение иммиграционных правил (ст. 18.11 КоАП РФ).
Сумма штрафа за все нарушения составила 229 000 рублей. После проверки, по решению суда из России было депортировано 7 человек, еще в 27 случаях решается вопрос о возбуждении уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.