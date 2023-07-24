На День города для омичей бесплатно выступит певица Пелагея

С 18 до 19 часов там запланирована концертная программа Омского камерного оркестра. А в 19:20 на сцену выйдет певица Пелагея. Соответствующая информация появилась на сайте администрации Омска. Ее выступление будет длиться час и закончится примерно в 20:20.