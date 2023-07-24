На День города для омичей бесплатно выступит певица Пелагея

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Стало известно, кто из известных отечественных исполнителей выступит в Омске на День города, 5 августа. Большой концерт, посвященный 307-летию Омска, организуют на Соборной площади.
С 18 до 19 часов там запланирована концертная программа Омского камерного оркестра. А в 19:20 на сцену выйдет певица Пелагея. Соответствующая информация появилась на сайте администрации Омска. Ее выступление будет длиться час и закончится примерно в 20:20.
Напомним, что в этот день для горожан в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне организуют салют. Фейерверк будут запускать после награждения победителей Сибирского международного марафона. Начало шоу в 22:00.
Его запустят с трех точек. Одна из них будет находиться на острове Иртыша напротив Бульвара Победы, другая — напротив набережной Тухачевского, а третья — напротив Советского парка. Продолжительность салюта составит десять минут.
Ранее Город55 писал о полной программе праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города в Омске.
К слову, певица Пелагея стала участницей судебного процесса. С нее потребовали 11 млн рублей после развода с нападающим «Авангарда» Иваном Телегиным.