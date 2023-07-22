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Виталий Хоценко поприветствовал зрителей турнира SFC-8 в Омске

22 июля 2023, 06:01
Фото: правительство Омской области
Состязания прошли в «G-Drive Арене».

Накануне вечером, 21 июля, в Омске прошел восьмой турнир промоушена Shlemenko Fighting Championship. Мероприятие при поддержке компании «Газпром нефть» и областного правительства провели в «G-Drive Арене». На соревнованиях также был врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

«Сегодня турнир промоушена Александра Шлеменко впервые проходит на „G-Drive Арене“ — самой посещаемой арене в России. Хочу поблагодарить Александра Шлеменко, компанию „Газпромнефть“ и лично руководителя компании Александра Валерьевича Дюкова за то внимание, которое они уделяют спорту, за развитие инфраструктуры, где мы воспитываем наших детей, помогаем им расти уверенными и здоровыми. Все это соответствует тем целям, которые ставит наш Президент Владимир Владимирович Путин», — отметил он, приветствуя зрителей.

В общей сложности гостям представили 13 поединков. Самым ожидаемым боем стала встреча основателя промоушена SFC Александра Шлеменко и победителя турниров UFС, бразильского спортсмена Алекса Оливейры. Соперник омича оказался позитивно настроенным. Выходя на бой, он много улыбался и танцевал. Однако первый же раунд оказался для него последним. Шлеменко применил удушающий прием и одержал победу, бой закончили досрочно. К слову, это был юбилейный 80-й поединок омича.

«Сегодня переживал как никогда, потому что я организатор, тренер, папа, и я должен выступить в главном бою, к тому же у себя дома. Восемь тысяч зрителей на „G-Drive Арене“! Как я мог проиграть?! Поэтому вышел биться и выигрывать! Спасибо всем за поддержку, омичи, вместе мы сила! И, конечно, мне очень приятно, что сегодня здесь с нами глава региона Виталий Павлович Хоценко. Хочу сказать ему спасибо за поддержку наших инициатив и пожелать победы!», — сказал Александр Шлеменко.
Омич Шлеменко победил бывшего бойца UFC Оливейру с помощью удушающего приема
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#Алина Ясинская#Новости#Виталий Хоценко#Александр Шлеменко#G-Drive Арена#Турнир#Бои ММА#Спорт#Омск
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