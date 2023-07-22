Виталий Хоценко поприветствовал зрителей турнира SFC-8 в Омске

В общей сложности гостям представили 13 поединков. Самым ожидаемым боем стала встреча основателя промоушена SFC Александра Шлеменко и победителя турниров UFС, бразильского спортсмена Алекса Оливейры. Соперник омича оказался позитивно настроенным. Выходя на бой, он много улыбался и танцевал. Однако первый же раунд оказался для него последним. Шлеменко применил удушающий прием и одержал победу, бой закончили досрочно. К слову, это был юбилейный 80-й поединок омича.