Омич Шлеменко победил бывшего бойца UFC Оливейру с помощью удушающего приема

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Вчера, 21 июля, в «G-Drive Арене» прошел турнир по ММА промоушена Shlemenko Fighting Championship (18+). Гости увидели 13 поединков. Главным боем стала встреча омича Александра Шлеменко и бразильца Алекса Оливейры. Как сообщили в региональном минспорта, поединок закончился досрочно в первом раунде.
«Яркая досрочная победа в 80-м юбилейном бою Александра Шлеменко. В родном Омске на „G-Drive Арене“ Александр выиграл у бразильца Алекса Оливейры удушающим приемом», — отметили в пресс-центре министерства.
Добавим, что 35-летний Алекс Оливейра — бывший спортсмен Абсолютного чемпионата по единоборствам (UFC). На его счету 25 побед, 15 поражений, одна ничья и два несостоявшихся поединка.
39-летний Александр Шлеменко является бойцом смешанных единоборств (ММА). За время своей бойцовской карьеры он одержал 62 победы, проиграл 15 поединков, вышел один раз с соперником в ничью, а один бой не состоялся.
Ранее для омича в Ural FC предложили встречу с казахстанским бойцом Дауреном Ермековым.