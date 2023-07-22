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Омич Шлеменко победил бывшего бойца UFC Оливейру с помощью удушающего приема

22 июля 2023, 04:46
Фото: минспорта Омской области
Это был юбилейный для омского спортсмена бой.

Вчера, 21 июля, в «G-Drive Арене» прошел турнир по ММА промоушена Shlemenko Fighting Championship (18+). Гости увидели 13 поединков. Главным боем стала встреча омича Александра Шлеменко и бразильца Алекса Оливейры. Как сообщили в региональном минспорта, поединок закончился досрочно в первом раунде.

«Яркая досрочная победа в 80-м юбилейном бою Александра Шлеменко. В родном Омске на „G-Drive Арене“ Александр выиграл у бразильца Алекса Оливейры удушающим приемом», — отметили в пресс-центре министерства.

Добавим, что 35-летний Алекс Оливейра — бывший спортсмен Абсолютного чемпионата по единоборствам (UFC). На его счету 25 побед, 15 поражений, одна ничья и два несостоявшихся поединка.

39-летний Александр Шлеменко является бойцом смешанных единоборств (ММА). За время своей бойцовской карьеры он одержал 62 победы, проиграл 15 поединков, вышел один раз с соперником в ничью, а один бой не состоялся.

Ранее для омича в Ural FC предложили встречу с казахстанским бойцом Дауреном Ермековым.

Громкий бой. В Ural FC предложили нового соперника для омича Александра Шлеменко
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Спорт#Александр Шлеменко#Турнир#Бои ММА
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