Омский депутат Васильев возглавил региональный «Народный фронт» вместо Кротта

Напомним: Васильев является депутатом Законодательного собрания Омской области и владельцем ряда значимых бизнес-активов, в числе которых компании «Вентсервис» и «Вентпром», кинотеатры «Слава» и «Первомайский». Александр Жигадло с 2016 года занимает пост ректора СибАДИ.