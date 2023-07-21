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Омский депутат Васильев возглавил региональный «Народный фронт» вместо Кротта

21 июля 2023, 06:24
Фото: Город55
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Он занял пост сопредседателя вместе с Александром Жигадло.

В омском региональном отделении общероссийского движения «Народный фронт „За Россию“» сменилось руководство. Еще 19 июля главой отделения числился Иван Кротт (министр образования и вице-губернатор), а с 20-го региональным штабом руководят Александр Жигадло и Вячеслав Васильев.

— Да, меня выбрали сопредседателем на конференции, — уточнил Васильев во время телефонного разговора. — В «Народном фронте» я уже больше 8 лет, и работа, которую я веду по разным направлениям, будет продолжена…

Напомним: Васильев является депутатом Законодательного собрания Омской области и владельцем ряда значимых бизнес-активов, в числе которых компании «Вентсервис» и «Вентпром», кинотеатры «Слава» и «Первомайский». Александр Жигадло с 2016 года занимает пост ректора СибАДИ.

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#Николай Эйхвальд#Народный фронт#Общество#Новости#Вячеслав Васильев#Александр Жигадло
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