Хозяева омских теплых остановок Васильев и Ольшанский остались без компаньона

В обществе с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй», зарегистрированном в Омске, изменился список собственников. Еще недавно 25% уставного капитала этой фирмы принадлежали жительнице Челябинска Ларисе Бочкаревой, но теперь она отказалась от своей доли. В итоге осталось двое бенефициаров: Виталий Ольшанский, владеющий 50%, и Вячеслав Васильев, которые владеет 33,33% УК лично, а еще 16,66% — через свою фирму «Вентсервис».