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Хозяева омских теплых остановок Васильев и Ольшанский остались без компаньона

17 апреля 2023, 07:01
Фото: Город55
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Лариса Бочкарева формально вышла из бизнеса.

В обществе с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй», зарегистрированном в Омске, изменился список собственников. Еще недавно 25% уставного капитала этой фирмы принадлежали жительнице Челябинска Ларисе Бочкаревой, но теперь она отказалась от своей доли. В итоге осталось двое бенефициаров: Виталий Ольшанский, владеющий 50%, и Вячеслав Васильев, которые владеет 33,33% УК лично, а еще 16,66% — через свою фирму «Вентсервис».

Отметим, что оба собственника — известные в Омске бизнесмены: Ольшанский — автодилер, Васильев — строитель и депутат Законодательного собрания, с которым аффилированы, в частности, кинотеатры «Первомайский» и «Слава». «Капитал-Строй» играет важную роль в жизни Омска как собственник теплых остановок.

Интересно, что Лариса Бочкарева в день отказа от доли в ООО закрыла свое ИП. При этом ее выход из омского бизнеса скорее формален: с 14 апреля в залоге у челябинской предпринимательницы находятся доли Ольшанского и «Вентсервиса», то есть две трети УК «Капитал-Строя».

 

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#Николай Эйхвальд#Теплые остановки#Бизнес#Новости#Виталий Ольшанский#Вячеслав Васильев
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