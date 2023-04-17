Хозяева омских теплых остановок Васильев и Ольшанский остались без компаньона

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В обществе с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй», зарегистрированном в Омске, изменился список собственников. Еще недавно 25% уставного капитала этой фирмы принадлежали жительнице Челябинска Ларисе Бочкаревой, но теперь она отказалась от своей доли. В итоге осталось двое бенефициаров: Виталий Ольшанский, владеющий 50%, и Вячеслав Васильев, которые владеет 33,33% УК лично, а еще 16,66% — через свою фирму «Вентсервис».
Отметим, что оба собственника — известные в Омске бизнесмены: Ольшанский — автодилер, Васильев — строитель и депутат Законодательного собрания, с которым аффилированы, в частности, кинотеатры «Первомайский» и «Слава». «Капитал-Строй» играет важную роль в жизни Омска как собственник теплых остановок.
Интересно, что Лариса Бочкарева в день отказа от доли в ООО закрыла свое ИП. При этом ее выход из омского бизнеса скорее формален: с 14 апреля в залоге у челябинской предпринимательницы находятся доли Ольшанского и «Вентсервиса», то есть две трети УК «Капитал-Строя».