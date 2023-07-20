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Виталий Хоценко рассказал о новых мерах поддержки ветеринаров в Омской области

20 июля 2023, 07:36
Фото: Правительство Омской области
Молодым специалистам с высшим образованием выделят по 500 тысяч рублей, со средним профессиональным — по 300 тысяч.

Сегодня, 20 июля, на заседании правительства Омской области обсуждали меры поддержки молодых специалистов-ветеринаров. В государственной ветеринарной службе планируют расширить и укрепить кадровый состав и повысить престиж профессии ветеринарного врача.

«Это очень важно. Нужно поддерживать тех, кто едет на село, других вариантов нет. 500 тысяч рублей выделяем молодым работникам с высшим образованием, 300 тысяч рублей — со средним профессиональным образованием. Будем стимулировать молодых специалистов», — заявил врио губернатора Виталий Хоценко.

Выплаты начнут производить с 2024 года. Они будут доступны для специалистов до 35 лет, трудоустроенных в бюджетные ветеринарные учреждения районов области. На эти цели из бюджета в следующем году собираются выделить 3,2 млн рублей.

Чтобы рассчитывать на подобную поддержку, специалисту необходимо проработать в бюджетном ветеринарном учреждении не менее трех лет. Если же работник решит досрочно расторгнуть трудовой контракт, то сумму необходимо будет вернуть. Такое правило не будет касаться сотрудников, которые в течение месяца устроятся на работу в другое ветеринарное учреждение.

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Общество#Врио губернатора Омской области#Врио губернатора#Виталий Хоценко#Правительство#Поддержка#Поддержка молодых специалистов
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