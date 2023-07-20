Виталий Хоценко рассказал о новых мерах поддержки ветеринаров в Омской области

Чтобы рассчитывать на подобную поддержку, специалисту необходимо проработать в бюджетном ветеринарном учреждении не менее трех лет. Если же работник решит досрочно расторгнуть трудовой контракт, то сумму необходимо будет вернуть. Такое правило не будет касаться сотрудников, которые в течение месяца устроятся на работу в другое ветеринарное учреждение.