Виталий Хоценко рассказал о новых мерах поддержки ветеринаров в Омской области

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Сегодня, 20 июля, на заседании правительства Омской области обсуждали меры поддержки молодых специалистов-ветеринаров. В государственной ветеринарной службе планируют расширить и укрепить кадровый состав и повысить престиж профессии ветеринарного врача.
«Это очень важно. Нужно поддерживать тех, кто едет на село, других вариантов нет. 500 тысяч рублей выделяем молодым работникам с высшим образованием, 300 тысяч рублей — со средним профессиональным образованием. Будем стимулировать молодых специалистов», — заявил врио губернатора Виталий Хоценко.
Выплаты начнут производить с 2024 года. Они будут доступны для специалистов до 35 лет, трудоустроенных в бюджетные ветеринарные учреждения районов области. На эти цели из бюджета в следующем году собираются выделить 3,2 млн рублей.
Чтобы рассчитывать на подобную поддержку, специалисту необходимо проработать в бюджетном ветеринарном учреждении не менее трех лет. Если же работник решит досрочно расторгнуть трудовой контракт, то сумму необходимо будет вернуть. Такое правило не будет касаться сотрудников, которые в течение месяца устроятся на работу в другое ветеринарное учреждение.