В Омске трехлетнюю девочку зажало в дверях трамвая

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В паблике «Омск ВК» появилась жалоба горожанки на работу общественного транспорта. Женщина рассказала, что ее трехлетнюю дочь зажало в дверях трамвая № 8. Инцидент произошел вчера днем, 19 июля.
«Все было очень быстро, как будто водитель куда-то торопился. Но на голове со стороны двери остались следы в виде красноты лба и ссадины на щеке. Я как только увидела, что ребенка зажимает, просто встала в проем, уперлась в дверь и схватила ребенка на руки», — рассказала омичка.
Водитель уехал, а мать вызвала скорую. Девочку отвезли в детскую клиническую больницу № 3. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы. По факту случившегося омские следователи проводят доследственную проверку. Как сообщили в пресс-центре регионального следкома, малышка получила травмы на остановке «Улица Куйбышева».