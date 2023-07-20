В Омске трехлетнюю девочку зажало в дверях трамвая

Водитель уехал, а мать вызвала скорую. Девочку отвезли в детскую клиническую больницу № 3. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы. По факту случившегося омские следователи проводят доследственную проверку. Как сообщили в пресс-центре регионального следкома, малышка получила травмы на остановке «Улица Куйбышева».