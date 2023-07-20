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В Омске трехлетнюю девочку зажало в дверях трамвая

20 июля 2023, 04:19
Фото: Город55
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Ребенок получил ушиб мягких тканей головы.

В паблике «Омск ВК» появилась жалоба горожанки на работу общественного транспорта. Женщина рассказала, что ее трехлетнюю дочь зажало в дверях трамвая № 8. Инцидент произошел вчера днем, 19 июля.

«Все было очень быстро, как будто водитель куда-то торопился. Но на голове со стороны двери остались следы в виде красноты лба и ссадины на щеке. Я как только увидела, что ребенка зажимает, просто встала в проем, уперлась в дверь и схватила ребенка на руки», — рассказала омичка.

Водитель уехал, а мать вызвала скорую. Девочку отвезли в детскую клиническую больницу № 3. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы. По факту случившегося омские следователи проводят доследственную проверку. Как сообщили в пресс-центре регионального следкома, малышка получила травмы на остановке «Улица Куйбышева».

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Дети#Происшествия#Транспорт#Общественный транспорт#Травма ребенка#Травма#СУ СКР Омской области#Трамвай
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