Сергей Шелест и Андрей Жуковский запустили новую линию освещения на 26-й Рабочей

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В четверг, 20 июля, мэр Омска Сергей Шелест и гендиректор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский торжественно запустили новую линию наружного освещения на улице 26-я Рабочая на участке от Хабаровской до 2-й Брянской. Ее протяженность составляет около 1 км.
«Сегодня открыли новую линию освещения, строительство которой велось в рамках исполнения судебного решения 2014 года. Работы в короткие сроки выполнило „Омскэлектро“, — отметил мэр Омска Сергей Шелест. — Здесь установлено 34 опоры, на которых размещено столько же консольных светильников. В конце трассы расположен питающий пункт нашего омского производства. Общая протяженность линии составила 996 метров, стоимость работ — 2 миллиона 962 рубля».
Отметим, что изначально в смете работ значилась цифра в 5,254 млн рублей. Сэкономить средства и направить их на другие объекты смогли, потому что работы выполняет местное предприятие.
Генеральный директор «Омскэлектро» Андрей Жуковский сообщил, что линия на 26-й Рабочей строилась с нуля:
«Это очередной шаг вперед к облагораживанию вида нашего города, уменьшению аварийности. Достаточно большие планы у нас еще на этот год. Думаю, еще не меньше 15-20 км в этом году осветим. Очень отрадно, что нашли в бюджете города деньги на это важное дело».
Строительство линии наружного освещения по улице 26-я Рабочая заняло примерно 2,5 недели. Всего сотрудники предприятия смонтировали 34 опоры, возле трех пешеходных переходов — светильники усиленной освещенности, мощностью 110 Ватт. Сегодня, 20 июля, свет на улице включат в 22.45 часов, и гореть светильники будут до 4.10 часов.
Помимо опор, светильников на линии установили шкаф наружного освещения омского производства: его разработало НПО «Мир». С его помощью линия может включаться как автоматически, так и дистанционно.
«Шкаф разработан НПО „Мир“, в нем есть пускатели, есть автоматная часть, есть канал передачи данных через GSM-связь. По нему передается сигнал для светильников: у диспетчера есть программное обеспечение, куда занесен график. Если вдруг сигнал из диспетчерской не пришел, то в шкафу тоже записан график включения и отключения, и он автоматически срабатывает. Диспетчер также получает необходимую информацию с этого шкафа: включилась линия или нет. Если нет, он дает необходимые указания для того, чтобы проверить, в чем проблема», — пояснил главный инженер АО «Омскэлектро» Дмитрий Поддубко.
Добавим, что с начала сезона в городе запустили уже 12 линий. Сейчас департамент строительства дорабатывает проектно-сметную документацию для новых объектов, после чего будут заключаться контракты на строительство линий по улицам 8-я Линия, 3-я Молодежная и 22-го Партсъезда.