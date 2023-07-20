Сергей Шелест и Андрей Жуковский запустили новую линию освещения на 26-й Рабочей

Добавим, что с начала сезона в городе запустили уже 12 линий. Сейчас департамент строительства дорабатывает проектно-сметную документацию для новых объектов, после чего будут заключаться контракты на строительство линий по улицам 8-я Линия, 3-я Молодежная и 22-го Партсъезда.