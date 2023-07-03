Шелест и Жуковский запустили новую линию освещения на ул. Воровского

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Updated Сегодня, 07:24
Сегодня, 3 июля, мэр Омска Сергей Шелест и гендиректор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский торжественно запустили линию наружного освещения на улице Воровского — от 5-й Электровозной до кольца. Ее протяженность составляет свыше 3,5 километра.
«„Омскэлектро» выполнило работу в короткие сроки и за относительно небольшие средства в рамках судебных решений, которые накоплены у нас с 2012–2013 годов. Таких линий надо построить в городе еще значительное количество. Конечно, у дороги здесь достаточно серьезный уровень загруженности, освещение просто необходимо. Кроме того, было решение генеральной прокуратуры, вопрос дошел до федерального уровня. Поэтому сейчас все аналогичные дороги мы постараемся в ближайшие 2-3 года осветить. А если у нас получится нормально поработать энергосервисные контракты, то еще и повысить качество освещения, существующее в городе. Сейчас мы начинаем такой процесс в школах и детских садах. Я надеюсь, что у нас экономика сложится, и мы получим самый освещенный город в России», — заявил Сергей Шелест.
Гендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский отметил, что линия строилась с нуля — раньше освещения здесь не было.
«Напомню, что здесь 117 светильников, 115 опор — две двухрожковые. Почти все сделано по воздуху, есть одна подземная часть. В течение месяца мы здесь трудились и вот наконец-то закончили. Отрадно, что сегодня в торжественной обстановке зажгли эту линию, будем работать и дальше. На самом деле, очень радостно, что настолько динамично сейчас развивается строительство линий наружного освещения: это безопасность, это качество дорог, это внешний вид города. Улица Воровского — одна из 12 улиц, на которых мы построили линии освещения в прошлом месяце. Поэтому на июль запланирован примерно такой же объем работ. Всего до конца осени мы планируем осветить 50 улиц, а может быть, и больше. Как сказал Сергей Николаевич, прорабатывается вопрос энергосервисных контрактов, возможно, это будет энерголизинг, то есть в рамках экономии ресурсов мы будем производить замену светотехнического оборудования», — сказал энергетик.
О том, как проходило строительство линии, подробнее рассказал директор по эксплуатации сетей АО «Омскэлектро» Дмитрий Ларин.
«Были установлены опоры, натянут самонесущий изолированный провод, полностью все смонтировано с нуля. В местах установки опор в земле проходили коммуникации: водопровод, газопровод. Все это должно было, по идее, увеличить срок строительства. Но мы используем методы неразрушающего контроля, аппараты, с помощью которых коммуникации фиксируются, плюс наложение съемок. Для нас это обычные рабочие моменты. Благодаря опытным специалистам, которые очень хорошо взаимодействуют с другими службами и организациями, никаких проблем не возникло. Эту линию построили на неделю раньше срока», — отметил он.
Помимо опор, светильников и самонесущего изолированного провода на линии смонтировали два шкафа наружного освещения омского производства — их разработало НПО «Мир». С их помощью линия может включаться как автоматически, так и дистанционно.
«Линия составляет около 4 километров, поэтому поделена на два шкафа, они расположены примерно в километре друг от друга. Сам шкаф разработан НПО „Мир“, в нем есть пускатели, есть автоматная часть, есть канал передачи данных через GSM-связь. По нему передается сигнал для светильников: у диспетчера есть программное обеспечение, куда занесен график. Включение и отключение происходит одновременно — сигнал приходит в оба шкафа сразу. Если вдруг сигнал из диспетчерской не пришел, то в шкафах тоже записан график включения и отключения, и он автоматически срабатывает. Диспетчер также получает необходимую информацию с этого шкафа: включилась линия или нет. Если нет, он дает необходимые указания для того, чтобы проверить, в чем проблема», — рассказал главный инженер АО «Омскэлектро» Дмитрий Поддубко.
Интересно, что график включения и отключения оборудования составлен со сдвигом по времени — в соответствии с восходом и заходом солнца. Каждый день он отклоняется от предыдущего значения на 3-5 минут. Дистанционно можно включать и отключать как все светильники сразу, так и часть из них, регулируя режимы освещения.
По словам Дмитрия Поддубко, светодиодные светильники, установленные на улице Воровского, однозначно сэкономят бюджет Омска, при этом качество освещения никак не пострадает: оно соответствует категории дорог согласно ГОСТ.