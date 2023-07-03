Шелест и Жуковский запустили новую линию освещения на ул. Воровского

Интересно, что график включения и отключения оборудования составлен со сдвигом по времени — в соответствии с восходом и заходом солнца. Каждый день он отклоняется от предыдущего значения на 3-5 минут. Дистанционно можно включать и отключать как все светильники сразу, так и часть из них, регулируя режимы освещения.