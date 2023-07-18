Хоценко отметил лучших участников конкурса «Лучшие практики наставничества» в Омске

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
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Сегодня, 18 июля, в Конгресс-Холле подвели итоги конкурса «Лучшие практики наставничества в Омской области» в 2023 году. В конкурсе участвуют 57 омских предприятий, на которых трудятся почти 17 тысяч человек. К собравшимся обратился врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
«Внедрение новшеств — это всегда непросто. Но это влияет на покорение новых вершин. Это приносит экономические результаты, финансовые результаты», — заявил глава региона.
Виталий Хоценко добавил, что на предприятиях, которые встали на путь развития, вырос объем производства. В среднем, на 40% в расчете на одного работника. Методикам бережливого производства обучились свыше тысячи человек.
Глава региона поздравил участников конкурса и отметил лучших из них.
В номинации «Прорывные технологии повышения производительности труда» первое место заняло ООО НПО «Мир». На предприятии внедрили практику применения инструментов военного управления для повышения производительности труда.
Организация «Сладонеж» получила приз в категории «Профессиональное развитие молодежи». «Омский аэропорт» был признан лучшим в номинации «Цифровые инновации на предприятии». Областная клиническая больница была награждена за свою работу в социальной сфере, особенно за программу адаптации специалистов среднего медицинского образования при их поступлении на работу.
Конкурс проводится в Омской области в третий раз. Проект призван выявить и распространить передовой опыт наставничества среди предприятий региона.