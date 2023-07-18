Хоценко отметил лучших участников конкурса «Лучшие практики наставничества» в Омске

Организация «Сладонеж» получила приз в категории «Профессиональное развитие молодежи». «Омский аэропорт» был признан лучшим в номинации «Цифровые инновации на предприятии». Областная клиническая больница была награждена за свою работу в социальной сфере, особенно за программу адаптации специалистов среднего медицинского образования при их поступлении на работу.