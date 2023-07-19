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Тело нашли. В Омской области на озере утонул 50-летний мужчина

19 июля 2023, 03:09
Фото: Город55
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В селе Омской области на озере утонул 50-летний мужчина

По факту гибели проводится проверка.

Вчера вечером, 18 июля, в Тюкалинском районе произошла трагедия на водоеме. Неудачный заплыв был сделан на озере Жилое в селе Сажино. Местный житель 1973 года рождения утонул примерно в 17 часов, рассказали в СУ СК РФ по Омской области.

Тело погибшего уже извлекли из воды. Вместе со следователями полицейские проводят проверку по факту несчастного случая.

Местным жителям напоминают, что лучше отдыхать на благоустроенных безопасных пляжах, избегать купания рядом с крутыми обрывистыми берегами с сильным течением и в заболоченных водоемах. Плавание в состоянии алкогольного опьянения также приводит к гибели.

Ранее Город55 писал о 38-летнем мужчине, который плавал в Иртыше в районе Советского округа. Он также зашел в воду в вечернее время и не вышел обратно на берег. В общей сложности за этот год в регионе утонуло больше 28 человек.

Смертельный заплыв. В Омске на Иртыше утонул 38-летний мужчина
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Происшествия#Утонул#Утонул человек#Утонул мужчина
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