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Смертельный заплыв. В Омске на Иртыше утонул 38-летний мужчина

18 июля 2023, 04:29
Фото: Город55
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В Омске вечером на Иртыше утонул 38-летний мужчина

Труп уже извлекли из воды.

В Омской области произошла очередная трагедия на воде. Накануне вечером, 17 июля, в черте Омска утонул 38-летний мужчина. Его тело уже извлекли из воды.

Несчастный случай зарегистрировали на реке Иртыш в городке Нефтяников примерно в 17 часов. По факту смерти мужчины полицейские запустили проверку. Детали трагичной истории станут известны позже.

Ранее Город55 писал о гибели 46-летнего мужчины в Горьковском районе. Он утонул на водоеме рядом в селом Согра, когда пытался спасти 12-летнего сына. Мальчика удалось вытянуть, но отец уже не вынырнул.

В общей сложности за купальный сезон 2023 года в водоемах региона утонули больше 28 человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Трагедии продолжаются. В Омской области мужчина утонул, спасая 12-летнего сына
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Утонул#Утонул человек#Утонул мужчина#Водоем#Смерть на водоемах
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