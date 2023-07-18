Смертельный заплыв. В Омске на Иртыше утонул 38-летний мужчина

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В Омской области произошла очередная трагедия на воде. Накануне вечером, 17 июля, в черте Омска утонул 38-летний мужчина. Его тело уже извлекли из воды.
Несчастный случай зарегистрировали на реке Иртыш в городке Нефтяников примерно в 17 часов. По факту смерти мужчины полицейские запустили проверку. Детали трагичной истории станут известны позже.
Ранее Город55 писал о гибели 46-летнего мужчины в Горьковском районе. Он утонул на водоеме рядом в селом Согра, когда пытался спасти 12-летнего сына. Мальчика удалось вытянуть, но отец уже не вынырнул.
В общей сложности за купальный сезон 2023 года в водоемах региона утонули больше 28 человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.