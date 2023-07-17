Омич за 9 млн рублей продает автограф певца Филиппа Киркорова

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Появилось объявление о продаже автографа российского исполнителя Филиппа Киркорова за 9 млн рублей. Певец расписался на афише цирка формата А4.
«Эксклюзив единственный экземпляр, с тремя билетами комплектом», — пишет продавец.
Судя по билетам, мужчина посетил шоу «Я». С этой программой Киркоров выступал в Концертном зале Омска в ноябре 2017 года. Тогда для выступления певца в город на четырех фурах привезли 30 тонн оборудования и более 400 костюмов. После этого концерта Филипп Киркоров, кстати, вспоминал свое первое выступление в Омске: произошло это все в том же Концертном зале — в 1989 году. В последний же раз певец приезжал в наш город с гастролями в 2019 году.
Ранее Город55 рассказывал о продаже еще одного автографа — от Владимира Путина, но уже по более скромной сумме. Омич оценил его в 150 тысяч рублей. Президент расписался на билете всероссийского выпускного в 2005 году.