Омич за 9 млн рублей продает автограф певца Филиппа Киркорова

Судя по билетам, мужчина посетил шоу «Я». С этой программой Киркоров выступал в Концертном зале Омска в ноябре 2017 года. Тогда для выступления певца в город на четырех фурах привезли 30 тонн оборудования и более 400 костюмов. После этого концерта Филипп Киркоров, кстати, вспоминал свое первое выступление в Омске: произошло это все в том же Концертном зале — в 1989 году. В последний же раз певец приезжал в наш город с гастролями в 2019 году.