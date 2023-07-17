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Омич за 9 млн рублей продает автограф певца Филиппа Киркорова

17 июля 2023, 06:07
Фото: 1MI
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Отечественный исполнитель расписался на афише цирка.

Появилось объявление о продаже автографа российского исполнителя Филиппа Киркорова за 9 млн рублей. Певец расписался на афише цирка формата А4.

«Эксклюзив единственный экземпляр, с тремя билетами комплектом», — пишет продавец.
Автограф с билетамиАвтограф с билетами
Автограф с билетами
Фото: Авито

Судя по билетам, мужчина посетил шоу «Я». С этой программой Киркоров выступал в Концертном зале Омска в ноябре 2017 года. Тогда для выступления певца в город на четырех фурах привезли 30 тонн оборудования и более 400 костюмов. После этого концерта Филипп Киркоров, кстати, вспоминал свое первое выступление в Омске: произошло это все в том же Концертном зале — в 1989 году. В последний же раз певец приезжал в наш город с гастролями в 2019 году.

Ранее Город55 рассказывал о продаже еще одного автографа — от Владимира Путина, но уже по более скромной сумме. Омич оценил его в 150 тысяч рублей. Президент расписался на билете всероссийского выпускного в 2005 году.

В Омске за 150 тысяч рублей продают автограф Путина
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#Юлия Истомина#Автограф#Авито#Объявление#Певец#Концерт#Бизнес#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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