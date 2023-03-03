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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Юрист объяснил, как некоторые россияне могут досрочно выйти на пенсию

Сегодня, 08:12
Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что ряд категорий жителей России имеют возможность в нынешнем году выйти на пенсию раньше срока.

Он пояснил, что право на досрочный выход, в числе прочих, имеют граждане, работавшие в особых условиях — под землей, в горячих цехах или на вредных производствах, пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».

По словам эксперта, в таких случаях мужчины могут претендовать на получении пенсии уже в пятьдесят лет при условии стажа «вредной» работы не менее десяти лет, а женщины — в 45 лет при стаже в семь с половиной лет. При этом общий рабочий стаж должен составлять от двадцати лет у мужчин и пятнадцати — у женщин.

Помимо этого, как отметил Виноградов, особым правом обладают участники экспедиций, рабочие на лесозаготовках, лесоповале, погрузке в портах или обеспечении безопасности на транспорте. При этом они должны иметь не менее двенадцати с половиной (мужчины) и десяти (женщины) лет стажа.

И наконец, на назначение досрочной пенсии могут претендовать сотрудники гражданской авиации, водители транспорта на городских линиях, спасатели и пожарные.

Женщины получают такое право, если работали на текстильных предприятиях, трактористами или машинистами, а также если у них трое и более детей, не менее пятнадцати лет стажа и определенное число пенсионных баллов. В таком случае они могут рассчитывать на выход на пенсию в возрасте от пятидесяти до пятидесяти семи лет, в зависимости от соблюдения условий, подчеркнул юрист.

#Общество
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