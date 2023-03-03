Юрист объяснил, как некоторые россияне могут досрочно выйти на пенсию

По словам эксперта, в таких случаях мужчины могут претендовать на получении пенсии уже в пятьдесят лет при условии стажа «вредной» работы не менее десяти лет, а женщины — в 45 лет при стаже в семь с половиной лет. При этом общий рабочий стаж должен составлять от двадцати лет у мужчин и пятнадцати — у женщин.