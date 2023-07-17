На строительство нового моста на севере Омской области выделили 90 миллионов рублей

Сейчас администрация Орловского поселения ищет подрядчика, который займется строительными работами. Начальная цена — 90,2 млн рублей. Мост решили возвести на месте старого деревянного, который сейчас находится в аварийном состоянии. У строителей на это будет время до 25 августа 2024 года.