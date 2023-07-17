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На строительство нового моста на севере Омской области выделили 90 миллионов рублей

17 июля 2023, 12:06
Фото: 1MI
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Мост через реку Оша появится на месте старого деревянного, который в настоящее время находится в аварийном состоянии.

В Тарском районе Омской области к сентябрю следующего года хотят построить новый железобетонный мост через реку Ошу. Появится он в селе Орлово, примерно в 200 метрах на юг от деревни Свидерск.

Сейчас администрация Орловского поселения ищет подрядчика, который займется строительными работами. Начальная цена — 90,2 млн рублей. Мост решили возвести на месте старого деревянного, который сейчас находится в аварийном состоянии. У строителей на это будет время до 25 августа 2024 года.

Добавим, что заявки будут принимать до 31 июля включительно, подрядчика выберут 2 августа.

Фото: zakupki.gov.ru
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#Юлия Истомина#Мост#Строительство#Торги#Подрядчик#Тарский район#Общество#Новости#Омская область
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