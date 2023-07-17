На строительство нового моста на севере Омской области выделили 90 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Тарском районе Омской области к сентябрю следующего года хотят построить новый железобетонный мост через реку Ошу. Появится он в селе Орлово, примерно в 200 метрах на юг от деревни Свидерск.
Сейчас администрация Орловского поселения ищет подрядчика, который займется строительными работами. Начальная цена — 90,2 млн рублей. Мост решили возвести на месте старого деревянного, который сейчас находится в аварийном состоянии. У строителей на это будет время до 25 августа 2024 года.
Добавим, что заявки будут принимать до 31 июля включительно, подрядчика выберут 2 августа.