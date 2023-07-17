Кубанская компания вложила больше 20 млн рублей в омского автодилера

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В обществе с ограниченной ответственностью «Евразия Авто» произошли заметные изменения. 14 июля уставный капитал этой фирмы увеличился с 10 тысяч до 27 млн, то есть в 2700 раз. Собственник остался прежним — это ООО «Группа компаний „СБСВ-Ключавто“». Обе фирмы зарегистрированы в Краснодарском крае, в городе Горячий Ключ.
Для омичей эта новость может представлять интерес, поскольку «СБСВ-Ключавто» — один из крупнейших федеральных автодилеров, владеющий салонами в том числе и в Омске. К тому же в прошлом «Евразия Авто» принадлежала Илье Геннадьевичу Фридману, но в апреле 2021 году была куплена «СБСВ-Ключавто». Последняя принадлежит Вере Бариновой, Виктору Сергееву и (предположительно) его сыну Антону Сергееву, Юрию Сторожеву и Елене Красовой.
Город55 писал в апреле текущего года о том, что СБСВ проводит реорганизацию, объединяя несколько фирм в одну. Теперь мы видим, что изменения внутри холдинга продолжаются.