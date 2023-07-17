Кубанская компания вложила больше 20 млн рублей в омского автодилера

Для омичей эта новость может представлять интерес, поскольку «СБСВ-Ключавто» — один из крупнейших федеральных автодилеров, владеющий салонами в том числе и в Омске. К тому же в прошлом «Евразия Авто» принадлежала Илье Геннадьевичу Фридману, но в апреле 2021 году была куплена «СБСВ-Ключавто». Последняя принадлежит Вере Бариновой, Виктору Сергееву и (предположительно) его сыну Антону Сергееву, Юрию Сторожеву и Елене Красовой.