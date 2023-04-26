Один из крупнейших автодилеров Омска начал реорганизацию своего кубанского бизнеса

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Три кубанских ООО, «Автосалон», «Барс-Резерв» и «СБСВ-Ключавто столица», с недавних пор переживают реорганизацию. Их планируется присоединить к третьему ООО, «Группа компаний „СБСВ-Ключавто“».
Для омичей эта новость может представлять интерес, поскольку «СБСВ-Ключавто» — один из крупнейших федеральных автодилеров, владеющий салонами в том числе и в Омске. Кроме того, в прошлом «Автосалон» и «Барс-Резерв» были частью бизнес-империи Фридманов, но в апреле 2021 году были куплены «СБСВ-Ключавто». Последняя принадлежит Вере Бариновой, Виктору Сергееву и (предположительно) его сыну Антону Сергееву, Юрию Сторожеву и Елене Красовой. Теперь СБСВ проводит реорганизацию, объединяя несколько фирм в одну.
Уточним, что специализация у «Барс-Резерва» и «Автосалона» одна и та же — «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». «СБСВ-Ключавто столица» занимается продажами автомобилей.