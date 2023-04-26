Один из крупнейших автодилеров Омска начал реорганизацию своего кубанского бизнеса

Для омичей эта новость может представлять интерес, поскольку «СБСВ-Ключавто» — один из крупнейших федеральных автодилеров, владеющий салонами в том числе и в Омске. Кроме того, в прошлом «Автосалон» и «Барс-Резерв» были частью бизнес-империи Фридманов, но в апреле 2021 году были куплены «СБСВ-Ключавто». Последняя принадлежит Вере Бариновой, Виктору Сергееву и (предположительно) его сыну Антону Сергееву, Юрию Сторожеву и Елене Красовой. Теперь СБСВ проводит реорганизацию, объединяя несколько фирм в одну.