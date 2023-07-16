Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Изображение материала

«Ямы по 30 см глубиной». Омские сельчане не могут добиться ремонта дорог

16 июля 2023, 10:06
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи пожаловались на отсутствие сельских дорог в Горьковском районе

Местные жители пытались обращаться в инстанции, но тщетно.

В редакцию Города55 обратился житель Горьковского района. Он хочет обратить внимание облправительства на состояние сельских дорог. Говорит, неоднократно обращался с официальными просьбами, но безрезультатно.

Наш читатель назвал проблемные населенные пункты: деревни Лежанка, Октябрьское (там находится база отдыха «Олимпийская деревня»), Максимовка, Никоновка и Осиповка. «Население без дорог, качество совсем никакое», — утверждает местный житель.

Вечером 14 июля в районе шел дождь. В этом время на одном из участков клали асфальт в рамках программы «Безопасные дороги» (логотипы были наклеены на ремонтный транспорт). Водитель отказался называть подрядную организацию, в которой работает. Дорожные заплатки были залиты водой.

«Между Никоновкой и Осиповкой дороги нет совсем. Несколько лет назад там срезали асфальт для последующей укладки нового покрытия. С тех пор там ямы по 30 сантиметров глубиной», — делится с нами сельчанин.

Он просит обратить внимание на проблему и принять соответствующие меры.

«„Чуда“ не случилось». Омичи жалуются на редкие и переполненные автобусы
Узнать подробнее
#Дороги#Жалобы#Ремонт дорог#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Горьковский район
Подпишитесь
Ночной пожар на бульваре Победы, аномальная жара в Омске, увольнение министра
Сегодня, 10:35
«Чуда не случилось». Омичи жалуются на редкие и переполненные автобусы
Сегодня, 08:55
Удивительно. На крыше дома в центре Омска продается огромный коттедж за 15 млн руб
Сегодня, 06:24
Температуры не было. Омские синоптики составили неполный прогноз погоды
Сегодня, 07:20
Морковь, огурцы и лимоны. Что еще сильно подорожало в Омской области
Сегодня, 11:35
Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в омском бараке на Деповской
Сегодня, 04:53