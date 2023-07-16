Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В редакцию Города55 обратился житель Горьковского района. Он хочет обратить внимание облправительства на состояние сельских дорог. Говорит, неоднократно обращался с официальными просьбами, но безрезультатно.
Наш читатель назвал проблемные населенные пункты: деревни Лежанка, Октябрьское (там находится база отдыха «Олимпийская деревня»), Максимовка, Никоновка и Осиповка. «Население без дорог, качество совсем никакое», — утверждает местный житель.
Вечером 14 июля в районе шел дождь. В этом время на одном из участков клали асфальт в рамках программы «Безопасные дороги» (логотипы были наклеены на ремонтный транспорт). Водитель отказался называть подрядную организацию, в которой работает. Дорожные заплатки были залиты водой.
«Между Никоновкой и Осиповкой дороги нет совсем. Несколько лет назад там срезали асфальт для последующей укладки нового покрытия. С тех пор там ямы по 30 сантиметров глубиной», — делится с нами сельчанин.
Он просит обратить внимание на проблему и принять соответствующие меры.