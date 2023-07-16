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Просушка и смета. Что произошло после пожара в омской пятиэтажке на бульваре Победы

16 июля 2023, 03:45
Фото: Город55
местные жители

Шелест рассказал о смете для восстановления кровли дома на бульваре Победы в Омске

Сейчас необходимо восстановить газо- и электроснабжение.

После пожара в ночь на 16 июля в пункт временного размещения обратились семь омичей. Остальные жители дома №3 по бульвару Победы ночевали у родственников. При этом о возможности расселения знают все, подчеркнул в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Он доложил о том, какие работы сейчас ведутся на сгоревшем здании. Специалисты начали готовить локально-сметный расчет на восстановление кровли. Также планируется провести поквартирный обход, чтобы составить опись поврежденного имущества. Это нужно для расчета суммы ущерба жилью.

После полной просушки сетей в доме восстановят электро- и газоснабжение.

Напомним, огонь охватил крышу пятиэтажки около полуночи 16 июля. У спасателей ушло примерно четыре часа на полную ликвидацию горения. Эвакуировано 65 человек. Пункт временного размещения организовали в гимназии №115.

Пожар в омской пятиэтажке на бульваре Победы. Что известно о ночном происшествии
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#Пожары#Омичи#Материальный ущерб#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Сергей шелест#Ночной пожар на бульваре Победы
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Пожар в омской пятиэтажке на бульваре Победы. Что известно о ночном происшествии
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