Просушка и смета. Что произошло после пожара в омской пятиэтажке на бульваре Победы

После пожара в ночь на 16 июля в пункт временного размещения обратились семь омичей. Остальные жители дома №3 по бульвару Победы ночевали у родственников. При этом о возможности расселения знают все, подчеркнул в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.