Просушка и смета. Что произошло после пожара в омской пятиэтажке на бульваре Победы

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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После пожара в ночь на 16 июля в пункт временного размещения обратились семь омичей. Остальные жители дома №3 по бульвару Победы ночевали у родственников. При этом о возможности расселения знают все, подчеркнул в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
Он доложил о том, какие работы сейчас ведутся на сгоревшем здании. Специалисты начали готовить локально-сметный расчет на восстановление кровли. Также планируется провести поквартирный обход, чтобы составить опись поврежденного имущества. Это нужно для расчета суммы ущерба жилью.
После полной просушки сетей в доме восстановят электро- и газоснабжение.
Напомним, огонь охватил крышу пятиэтажки около полуночи 16 июля. У спасателей ушло примерно четыре часа на полную ликвидацию горения. Эвакуировано 65 человек. Пункт временного размещения организовали в гимназии №115.