Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в омском бараке на Деповской

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
Проверку после обрушения потолка в квартире №4 дома №13 по улице Деповская проводит прокуратура Ленинского округа. Инцидент произошел утром 15 июля.
В помещении по договору социального найма проживает семья из трех человек. Известно, что пострадавших нет.
Само здание одноэтажное, включает девять бараков, три из которых находятся в муниципальной собственности. Аварийным дом не признан.
На месте обрушения работал исполняющий обязанности прокурора Ленинского округа Андрей Трофименко. Сейчас ремонт проведен, потолочное перекрытие восстановили.
Надзорный орган даст оценку соблюдения органами местного самоуправления требований жилищного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Впервые об инциденте мы рассказывали 15 июля. Тогда доследственную проверку начал следственный комитет.