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Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в омском бараке на Деповской

16 июля 2023, 04:53
Фото: прокуратура Омской области
дом по улице Деповская
Ремонт на месте завершен, потолочное перекрытие восстановлено.

Проверку после обрушения потолка в квартире №4 дома №13 по улице Деповская проводит прокуратура Ленинского округа. Инцидент произошел утром 15 июля.

В помещении по договору социального найма проживает семья из трех человек. Известно, что пострадавших нет.

Само здание одноэтажное, включает девять бараков, три из которых находятся в муниципальной собственности. Аварийным дом не признан.

На месте обрушения работал исполняющий обязанности прокурора Ленинского округа Андрей Трофименко. Сейчас ремонт проведен, потолочное перекрытие восстановили.

Надзорный орган даст оценку соблюдения органами местного самоуправления требований жилищного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

обрушенный потолокобрушенный потолок
обрушенный потолокобрушенный потолок
обрушенный потолокобрушенный потолок
обрушенный потолок
Фото: прокуратура Омской области

Впервые об инциденте мы рассказывали 15 июля. Тогда доследственную проверку начал следственный комитет.

В одной из квартир одноэтажного дома на омской Московке рухнул потолок
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#Прокуратура#Обрушение#Бараки#Жилье#Дом#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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