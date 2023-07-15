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В одной из квартир одноэтажного дома на омской Московке рухнул потолок

15 июля 2023, 16:14
Фото: 1MI
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Следователи проводят доследственную проверку.

В субботу, 15 июля, около 10.45 часов обрушился потолок в одной из квартир одноэтажного дома по улице Деповская. В пресс-службе омского следкома сообщили, что уже проводят доследственную проверку по факту происшествия.

Дом на Московке не признан аварийным. Всего в нем девять квартир, из которых три — находятся в собственности муниципалитета. В той квартире, где сегодня рухнула часть потолка, проживает семья из трех человек. Во время обрушения никто не пострадал.

Квартира, в которой рухнул потолокКвартира, в которой рухнул потолок
Квартира, в которой рухнул потолок
Фото: Пресс-служба омского следкома

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Добавим, что часть домов по улице Деповская в Ленинском округе относится к аварийным. Таким статусом обладают дома № 1 и № 5, построенные в 1959 году.

Подлежат сносу. В омском Амурском поселке признали аварийными два дома
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#Юлия Истомина#Обрушение#Квартира#Следственный комитет#Доследственная проверка#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
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