В одной из квартир одноэтажного дома на омской Московке рухнул потолок

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В субботу, 15 июля, около 10.45 часов обрушился потолок в одной из квартир одноэтажного дома по улице Деповская. В пресс-службе омского следкома сообщили, что уже проводят доследственную проверку по факту происшествия.
Дом на Московке не признан аварийным. Всего в нем девять квартир, из которых три — находятся в собственности муниципалитета. В той квартире, где сегодня рухнула часть потолка, проживает семья из трех человек. Во время обрушения никто не пострадал.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Добавим, что часть домов по улице Деповская в Ленинском округе относится к аварийным. Таким статусом обладают дома № 1 и № 5, построенные в 1959 году.