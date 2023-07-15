На аренду туалетных кабинок для выставки «АгроОмск» выделили 432 тысяч рублей

В первом случае за аренду туалетов из областного бюджета готовы заплатить 312 тысяч рублей. Кабинки нужны с 21 по 31 июля по двум адресам — проспект Королева, 20 (в парке разместят экспозицию агровыставки) и в селе Пушкино по улице Полевой стан, 1 (здесь находятся поля Омского аграрного научного центра). В основном кабинки разместят в парке на Королева, в Пушкино необходимо поставить только по два туалета 24 и 25 июля.