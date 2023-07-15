На аренду туалетных кабинок для выставки «АгроОмск» выделили 432 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 07:46
«Агентство развития и инвестиций Омской области» объявило две закупки на оказание услуг по аренде туалетных кабин для проведения выставки «АгроОмск — 2023».
В первом случае за аренду туалетов из областного бюджета готовы заплатить 312 тысяч рублей. Кабинки нужны с 21 по 31 июля по двум адресам — проспект Королева, 20 (в парке разместят экспозицию агровыставки) и в селе Пушкино по улице Полевой стан, 1 (здесь находятся поля Омского аграрного научного центра). В основном кабинки разместят в парке на Королева, в Пушкино необходимо поставить только по два туалета 24 и 25 июля.
В рамках второй закупки на аренду туалетных кабинок для «АгроОмска» выделили 120 тысяч рублей. С 26 по 30 июля для парка на Королева ежедневно будут арендовать по 10 кабинок.
Напомним, что для всех желающих выставка «АгроОмск — 2023» будет открыта с 26 по 30 июля. В Омске в этом году ждут гостей из других регионов и ближнего зарубежья и надеются наладить и расширить сотрудничество с ними.