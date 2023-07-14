Определились семь финалистов омского форума гражданских активистов «Решают люди»

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
В Омской области завершился первый форум гражданских активистов «Решают люди». Мероприятие прошло 12 июля в областном конгресс-холле. Участники форума разработали 80 проектных идей, из которых выбрали 7 лучших.
По словам главы региона Виталия Хоценко, в 2024 году планируется выделить до 1 миллиарда рублей из областного бюджета на реализацию гражданских инициатив. Для каждого проекта будет доступно до 3 миллионов рублей.
Около 400 активистов прошли тренинги. Лучшие идеи выбрало жюри во главе с министром финансов Омской области Вадимом Чеченко. В городе победителей три — проект по созданию спортивного корта на территории школы №107 в Ленинском округе, проект по обустройству стадиона в районе ул. 3-я Кордная и проект по благоустройству сквера в Лукьяновке.
В районах лучшими стали проект по созданию спортивной площадки в Таре, проект по благоустройству парка в центре Нововаршавки и проект по благоустройству территории обелиска в Русской Поляне. Также участники форума проголосовали за идею благоустройства библиотеки «Гласный дворик» в Кормиловке.
«При отборе инициатив на 2024 год эти семь проектов получат приоритет. Вместе с тем, отмечу, что прошедший форум — это только старт процедур по обсуждению, формированию и отбору проектных идей жителей города и области. И старт, нужно сказать, успешный. Главой региона Виталием Хоценко принято беспрецедентное решение — в десять раз увеличить объем выделяемых на софинансирование инициатив граждан средств», — прокомментировал Вадим Чеченко.