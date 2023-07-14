Определились семь финалистов омского форума гражданских активистов «Решают люди»

Около 400 активистов прошли тренинги. Лучшие идеи выбрало жюри во главе с министром финансов Омской области Вадимом Чеченко. В городе победителей три — проект по созданию спортивного корта на территории школы №107 в Ленинском округе, проект по обустройству стадиона в районе ул. 3-я Кордная и проект по благоустройству сквера в Лукьяновке.