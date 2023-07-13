«Скромная сумма». В Омской области вырастет размер молодежной премии губернатора

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В четверг, 13 июля, во время выступления с отчетом по итогам 2022 года перед депутатами Заксобрания Омской области врио губернатора Виталий Хоценко анонсировал увеличение размера ежегодной молодежной премии с 57 тысяч до 100 тысяч рублей.
«Скромная сумма. Считаю, что нужно увеличить ее размер до 100 тысяч рублей уже в следующем году», — подчеркнул Хоценко.
Премия губернатора Омской области вручается ежегодно представителям активной молодежи. Последние часто выступают в качестве организаторов и волонтеров на масштабных мероприятиях.
Кроме того, врио губернатора напомнил, что в этом году решили поощрить школьников, которые сдали ЕГЭ на высокие баллы и поступили в омские вузы. Напомним, что 30 тысяч рублей получат те, кто сдал экзамены от 240 до 249 баллов, 42 тысячи рублей — от 250 до 259 баллов, 60 тысяч рублей — от 260 до 269 баллов и 120 тысяч рублей — от 270 баллов и выше.