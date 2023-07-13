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«Скромная сумма». В Омской области вырастет размер молодежной премии губернатора

13 июля 2023, 07:30
Фото: Город55
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Хоценко решил увеличить размер молодежной премии губернатора до 100 тысяч рублей

Почти в два раза сумма увеличится уже в 2024 году.

В четверг, 13 июля, во время выступления с отчетом по итогам 2022 года перед депутатами Заксобрания Омской области врио губернатора Виталий Хоценко анонсировал увеличение размера ежегодной молодежной премии с 57 тысяч до 100 тысяч рублей.

«Скромная сумма. Считаю, что нужно увеличить ее размер до 100 тысяч рублей уже в следующем году», — подчеркнул Хоценко.

Премия губернатора Омской области вручается ежегодно представителям активной молодежи. Последние часто выступают в качестве организаторов и волонтеров на масштабных мероприятиях.

Кроме того, врио губернатора напомнил, что в этом году решили поощрить школьников, которые сдали ЕГЭ на высокие баллы и поступили в омские вузы. Напомним, что 30 тысяч рублей получат те, кто сдал экзамены от 240 до 249 баллов, 42 тысячи рублей — от 250 до 259 баллов, 60 тысяч рублей — от 260 до 269 баллов и 120 тысяч рублей — от 270 баллов и выше.

Омские первокурсники получат выплаты за высокие баллы ЕГЭ до октября
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#Юлия Истомина#Выплаты#Премия#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Молодежь#Отчет#Заксобрание#Общество#Город#Политика#Новости#Омская область#Омск
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