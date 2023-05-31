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Омские первокурсники получат выплаты за высокие баллы ЕГЭ до октября

31 мая 2023, 12:32
Фото: Город55
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Об этом сообщил глава минобра Иван Кротт.

До 1 октября 371 студент-высокобалльник получит выплату на банковский счет. Для этого им нужно подать заявление в свой деканат, сообщили в минобре.

Министр образования Иван Кротт уточнил, что по 30 тысяч рублей получат те, кто сдал ЕГЭ от 240 до 249 баллов (173 студента), 42 тысячи рублей — от 250 до 259 баллов (112 студентов), 60 тысяч рублей — от 260 до 269 баллов (55 студентов), 120 тысяч рублей — от 270 баллов и выше (31 студент).

Отметим, что на денежное поощрение выделили около 17 млн рублей из областного бюджета. Кстати, когда студент уходит в академический отпуск, единовременная выплата сохраняется.

В омском минобре сообщили, сколько баллов нужно по ЕГЭ, чтобы получить 120 тысяч
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#Ксения Карагодина#Омск#Выплаты#ЕГЭ#Сдача ЕГЭ#Студент#Общество#Город#Деньги#Новости#Омская область
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