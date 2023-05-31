Омские первокурсники получат выплаты за высокие баллы ЕГЭ до октября

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
До 1 октября 371 студент-высокобалльник получит выплату на банковский счет. Для этого им нужно подать заявление в свой деканат, сообщили в минобре.
Министр образования Иван Кротт уточнил, что по 30 тысяч рублей получат те, кто сдал ЕГЭ от 240 до 249 баллов (173 студента), 42 тысячи рублей — от 250 до 259 баллов (112 студентов), 60 тысяч рублей — от 260 до 269 баллов (55 студентов), 120 тысяч рублей — от 270 баллов и выше (31 студент).
Отметим, что на денежное поощрение выделили около 17 млн рублей из областного бюджета. Кстати, когда студент уходит в академический отпуск, единовременная выплата сохраняется.