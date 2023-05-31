Омские первокурсники получат выплаты за высокие баллы ЕГЭ до октября

Министр образования Иван Кротт уточнил, что по 30 тысяч рублей получат те, кто сдал ЕГЭ от 240 до 249 баллов (173 студента), 42 тысячи рублей — от 250 до 259 баллов (112 студентов), 60 тысяч рублей — от 260 до 269 баллов (55 студентов), 120 тысяч рублей — от 270 баллов и выше (31 студент).