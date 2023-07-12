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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

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Отдых не для всех. На омской «G-Drive Арене» организуют массовые катания

12 июля 2023, 12:04
Фото: Город55
иллюстрация

На омской «G-Drive Арене» организуют массовые катания, но не для всех

Лишь некоторые горожане смогут покататься на коньках в новом комплексе.

В спортивном комплексе «G-Drive Арена» скоро начнут организовывать массовые катания. Однако доступен этот вид досуга будет не всем. Для гостей также планируют запускать экскурсии по зданию.

Покататься на ледовой площадке и поучаствовать в обзоре смогут те, кто купил абонементы на посещение хоккейных матчей. Как сообщили в пресс-службе комплекса, этим пользователям будут в ближайшие дни рассылать приглашения на массовые катания и экскурсии.

«В течение сезона и посетить катания, и сходить на экскурсию успеют все владельцы абонементов», — рассказали представители комплекса.

Пока что количество мест ограничено, так как подобные мероприятия будут проводиться впервые, предупредили организаторы.

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#Новости#Омск#Общество#Спорт#Развлечения#G-Drive Арена#Алина Ясинская
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