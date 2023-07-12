Отдых не для всех. На омской «G-Drive Арене» организуют массовые катания

Покататься на ледовой площадке и поучаствовать в обзоре смогут те, кто купил абонементы на посещение хоккейных матчей. Как сообщили в пресс-службе комплекса, этим пользователям будут в ближайшие дни рассылать приглашения на массовые катания и экскурсии.