Отдых не для всех. На омской «G-Drive Арене» организуют массовые катания

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В спортивном комплексе «G-Drive Арена» скоро начнут организовывать массовые катания. Однако доступен этот вид досуга будет не всем. Для гостей также планируют запускать экскурсии по зданию.
Покататься на ледовой площадке и поучаствовать в обзоре смогут те, кто купил абонементы на посещение хоккейных матчей. Как сообщили в пресс-службе комплекса, этим пользователям будут в ближайшие дни рассылать приглашения на массовые катания и экскурсии.
«В течение сезона и посетить катания, и сходить на экскурсию успеют все владельцы абонементов», — рассказали представители комплекса.
Пока что количество мест ограничено, так как подобные мероприятия будут проводиться впервые, предупредили организаторы.