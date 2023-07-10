Защитник омского «Авангарда» Пайгин сказал, что в Омске есть все для комфортной жизни

С прошлой осени за «Авангард» играет 28-летний защитник Зият Пайгин. Спортсмен рассказал, что многое в совокупности влияет на его игру, в том числе отношения с тренером, микроклимат в команде и личная жизнь. При этом территориальный фактор для него не так важен.