Защитник омского «Авангарда» Пайгин сказал, что в Омске есть все для комфортной жизни

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
С прошлой осени за «Авангард» играет 28-летний защитник Зият Пайгин. Спортсмен рассказал, что многое в совокупности влияет на его игру, в том числе отношения с тренером, микроклимат в команде и личная жизнь. При этом территориальный фактор для него не так важен.
К слову, Пайгин год назад стал отцом, и сейчас большую часть свободного времени посвящает ему и помощи супруге. Семья легко переехала в Омск. С этим вопросов даже не возникало, рассказал спортсмен, ведь они всегда двигаются вместе.
«Честно говоря, не понимаю такого отношения к Омску. Город отличный, все необходимое для комфортной жизни есть», — отметил Пайгин в разговоре с «Татар-информ».
Напомним, что защитник отыграл в прошлом сезоне за «Торпедо» четыре матча, а после стал «ястребом». «Авангард» хоккеист представил в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ и в 14 матчах плей-офф.