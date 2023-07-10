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Защитник омского «Авангарда» Пайгин сказал, что в Омске есть все для комфортной жизни

10 июля 2023, 03:04
Фото: Город55
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Спортсмен не понимает, почему к городу есть предвзятое отношение.

С прошлой осени за «Авангард» играет 28-летний защитник Зият Пайгин. Спортсмен рассказал, что многое в совокупности влияет на его игру, в том числе отношения с тренером, микроклимат в команде и личная жизнь. При этом территориальный фактор для него не так важен.

К слову, Пайгин год назад стал отцом, и сейчас большую часть свободного времени посвящает ему и помощи супруге. Семья легко переехала в Омск. С этим вопросов даже не возникало, рассказал спортсмен, ведь они всегда двигаются вместе.

«Честно говоря, не понимаю такого отношения к Омску. Город отличный, все необходимое для комфортной жизни есть», — отметил Пайгин в разговоре с «Татар-информ».

Напомним, что защитник отыграл в прошлом сезоне за «Торпедо» четыре матча, а после стал «ястребом». «Авангард» хоккеист представил в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ и в 14 матчах плей-офф.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Спорт#ХК Авангард#Хоккей#Зият Пайгин#Переезд
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